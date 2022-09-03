https://sputniknews.com.tr/20220903/gungorende-kiz-arkadasini-darp-eden-erkek-hakkinda-onleyici-tedbir-uygulandi-1060754381.html

Güngören'de kız arkadaşını darp eden erkek hakkında önleyici tedbir uygulandı

Güngören'de kız arkadaşını darp eden erkek hakkında önleyici tedbir uygulandı

İstanbul Güngören'de bıçakla tehdit ederek sokağa çıkardığı kız arkadaşının, kafasını yumruklayarak darbeden şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T04:07+0300

2022-09-03T04:07+0300

2022-09-03T04:07+0300

türkiye

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kadına şiddet

güngören

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Güngören Gençosman Mahallesi’nde 31 Temmuz Çarşamba günü yaşanan olayda, 17 yaşındaki R.K adlı genç kızla, bir süredir arkadaşlık eden E.D’ isimli erkek, R.K ayrılmak isteyince şiddete başvurdu. R.K.’nin evine gelen E.D, genç kızı bıçakla tehdit ederek dışarı çıkardı. İkili arasındaki yaşanan tartışma sokakta da devam etti. Elinde bıçak bulunan adam, R.K’yı bir aracın kaputunda sıkıştırdı. E.D, genç kızın kafasını defalarca kez yumruklarken, olayla mahalle sakinleri müdahale etti ve E.D durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Genç kız, kendisine şiddet uygulayan adamdan şikayetçi olmayınca polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı.Daha sonra olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, R.K isimli kadının 18 yaşından küçük olduğunu tespit etti. Soruşturmanın devamında 17 yaşındaki R.K adlı genç kızı, darbeden E.D İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli E.D hakkında 6284 yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/bursada-kadin-cinayeti-bosandigi-esini-oldurup-intihara-kalkisti-1060753581.html

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şiddet, kadın, kadına şiddet, güngören, istanbul