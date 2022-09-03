https://sputniknews.com.tr/20220903/bursada-kadin-cinayeti-bosandigi-esini-oldurup-intihara-kalkisti-1060753581.html

Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp intihara kalkıştı

Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp intihara kalkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren bir erkek, aynı silahla kendisini yaraladı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T02:39+0300

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türkiye

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kadın cinayetleri

otobüs durağı

eş

intihar

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Kahraman Ç isimli erkek, Bursa İnegöl'de Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen bir süre önce boşandığı Fadime C'nin yanına gittiBurada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fadime C. ve Kahraman Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.Fadime C, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Hastanedeki tedavisi süren Kahraman Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220903/karamanda-erkek-siddeti-akaryakit-istasyonunda-karsilastigi-eski-esini-tornavidayla-yaraladi-1060751833.html

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bursa, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, otobüs durağı, eş, intihar