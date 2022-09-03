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Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp intihara kalkıştı
Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp intihara kalkıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren bir erkek, aynı silahla kendisini yaraladı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T02:39+0300
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türkiye
bursa
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
otobüs durağı
intihar
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Kahraman Ç isimli erkek, Bursa İnegöl'de Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen bir süre önce boşandığı Fadime C'nin yanına gittiBurada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fadime C. ve Kahraman Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.Fadime C, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Hastanedeki tedavisi süren Kahraman Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220903/karamanda-erkek-siddeti-akaryakit-istasyonunda-karsilastigi-eski-esini-tornavidayla-yaraladi-1060751833.html
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bursa, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, otobüs durağı, eş, intihar
bursa, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, otobüs durağı, eş, intihar

Bursa'da kadın cinayeti: Boşandığı eşini öldürüp intihara kalkıştı

02:39 03.09.2022 (güncellendi: 02:40 03.09.2022)
© AABursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla kendisini yaraladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla kendisini yaraladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldüren bir erkek, aynı silahla kendisini yaraladı.
Kahraman Ç isimli erkek, Bursa İnegöl'de Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen bir süre önce boşandığı Fadime C'nin yanına gitti
Burada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fadime C. ve Kahraman Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Fadime C, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanedeki tedavisi süren Kahraman Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Karaman'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800 metre uzaklıkta bulunan polis merkezine sığındı. Ali A. polis ekiplerince gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
TÜRKİYE
Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı
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