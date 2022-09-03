https://sputniknews.com.tr/20220903/karamanda-erkek-siddeti-akaryakit-istasyonunda-karsilastigi-eski-esini-tornavidayla-yaraladi-1060751833.html
Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı
Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı
Karaman'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:25+0300
2022-09-03T01:25+0300
2022-09-03T01:27+0300
türkiye
akaryakıt
eş
tornavida
karaman
erkek
polis
gözaltı
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Karaman'da, bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren Hatice S., burada eski eşi Ali A. ile karşılaştı. DHA'nın haberine göre tarafların sözlü tartışması kısa sürede büyürken Ali A., eline geçirdiği tornavida ile eski eşini bacağından yaraladı. Yaralanan Hatice S. ve yanında bulunan 2 kız arkadaşı, araçlarına binerek olay yerine 800 metre uzakta bulunan Yıldırım Ekipler Amirliğine sığındı. Ali A. ise suç aleti tornavida ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, Hatice S., tedavisi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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akaryakıt, eş, tornavida, karaman, erkek, polis, gözaltı
akaryakıt, eş, tornavida, karaman, erkek, polis, gözaltı
Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı
01:25 03.09.2022 (güncellendi: 01:27 03.09.2022) Abone ol
Karaman'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800 metre uzaklıkta bulunan polis merkezine sığındı. Ali A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman'da, bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren Hatice S., burada eski eşi Ali A. ile karşılaştı.
DHA'nın haberine göre tarafların sözlü tartışması kısa sürede büyürken Ali A., eline geçirdiği tornavida ile eski eşini bacağından yaraladı.
Yaralanan Hatice S. ve yanında bulunan 2 kız arkadaşı, araçlarına binerek olay yerine 800 metre uzakta bulunan Yıldırım Ekipler Amirliğine sığındı.
Ali A. ise suç aleti tornavida ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, Hatice S., tedavisi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.