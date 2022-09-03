https://sputniknews.com.tr/20220903/karamanda-erkek-siddeti-akaryakit-istasyonunda-karsilastigi-eski-esini-tornavidayla-yaraladi-1060751833.html

Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı

Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı

Karaman'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:25+0300

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türkiye

akaryakıt

eş

tornavida

karaman

erkek

polis

gözaltı

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Karaman'da, bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren Hatice S., burada eski eşi Ali A. ile karşılaştı. DHA'nın haberine göre tarafların sözlü tartışması kısa sürede büyürken Ali A., eline geçirdiği tornavida ile eski eşini bacağından yaraladı. Yaralanan Hatice S. ve yanında bulunan 2 kız arkadaşı, araçlarına binerek olay yerine 800 metre uzakta bulunan Yıldırım Ekipler Amirliğine sığındı. Ali A. ise suç aleti tornavida ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, Hatice S., tedavisi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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