https://sputniknews.com.tr/20220903/fatihte-spor-salonuna-silahli-saldiri-1-olu--1060752647.html

Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı :1 ölü

Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı :1 ölü

Fatih’te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu genç hayatını kaybederken... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:59+0300

2022-09-03T01:59+0300

2022-09-03T01:59+0300

türkiye

fatih

spor salonu

saldırı

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg

Olay, akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre spor salonuna spor yapmak için gelen bir kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise saldırıya uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemele ekiplerinin çalışmalarının ardından vefat eden şahsın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-yapilan-silahli-saldiriyla-ilgili-2-supheli-gozaltina-alindi-1060693656.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih, spor salonu, saldırı, silahlı saldırı