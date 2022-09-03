https://sputniknews.com.tr/20220903/fatihte-spor-salonuna-silahli-saldiri-1-olu--1060752647.html
Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı :1 ölü
Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı :1 ölü
Fatih’te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu genç hayatını kaybederken... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:59+0300
2022-09-03T01:59+0300
2022-09-03T01:59+0300
türkiye
fatih
spor salonu
saldırı
silahlı saldırı
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre spor salonuna spor yapmak için gelen bir kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise saldırıya uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemele ekiplerinin çalışmalarının ardından vefat eden şahsın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-yapilan-silahli-saldiriyla-ilgili-2-supheli-gozaltina-alindi-1060693656.html
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fatih, spor salonu, saldırı, silahlı saldırı
fatih, spor salonu, saldırı, silahlı saldırı
Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı :1 ölü
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Fatih’te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu genç hayatını kaybederken polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre spor salonuna spor yapmak için gelen bir kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise saldırıya uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri incelemele ekiplerinin çalışmalarının ardından vefat eden şahsın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.