https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-yapilan-silahli-saldiriyla-ilgili-2-supheli-gozaltina-alindi-1060693656.html

Bakan Soylu: TFF binasına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, zanlılar alkollü

Bakan Soylu: TFF binasına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, zanlılar alkollü

TFF binasına silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "TFF binasına 11 el ateş edildi, 5 isabet, 2 gözaltı var; zanlılar alkollü" dedi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T21:37+0300

2022-09-01T21:37+0300

2022-09-01T21:56+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

süleyman soylu

türkiye

silahlı saldırı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına saldırı ile ilgili, "11 ateş tespit ettik, binaya 5 isabet var. İki zanlı gözaltına alındı, saldırganların alkollü oldukları belirlendi, soruşturma sürüyor" açıklamasında bulundu.TFF binasına giderek burada açıklama yapan Bakan Soylu, "Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı"" dedi.

türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff), süleyman soylu, silahlı saldırı