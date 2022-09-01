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https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-yapilan-silahli-saldiriyla-ilgili-2-supheli-gozaltina-alindi-1060693656.html
Bakan Soylu: TFF binasına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, zanlılar alkollü
Bakan Soylu: TFF binasına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, zanlılar alkollü
TFF binasına silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "TFF binasına 11 el ateş edildi, 5 isabet, 2 gözaltı var; zanlılar alkollü" dedi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T21:37+0300
2022-09-01T21:56+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
süleyman soylu
türkiye
silahlı saldırı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına saldırı ile ilgili, "11 ateş tespit ettik, binaya 5 isabet var. İki zanlı gözaltına alındı, saldırganların alkollü oldukları belirlendi, soruşturma sürüyor" açıklamasında bulundu.TFF binasına giderek burada açıklama yapan Bakan Soylu, "Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı"" dedi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), süleyman soylu, silahlı saldırı
türkiye futbol federasyonu (tff), süleyman soylu, silahlı saldırı

Bakan Soylu: TFF binasına silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, zanlılar alkollü

21:37 01.09.2022 (güncellendi: 21:56 01.09.2022)
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TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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TFF binasına silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "TFF binasına 11 el ateş edildi, 5 isabet, 2 gözaltı var; zanlılar alkollü" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına saldırı ile ilgili, "11 ateş tespit ettik, binaya 5 isabet var. İki zanlı gözaltına alındı, saldırganların alkollü oldukları belirlendi, soruşturma sürüyor" açıklamasında bulundu.
TFF binasına giderek burada açıklama yapan Bakan Soylu, "Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı"" dedi.
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