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Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/mecliste-deprem-sigortasi-tartisilirken-deprem-oldu-1060747888.html
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deprem, afad, muğla, datça
deprem, afad, muğla, datça

Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

09:09 03.09.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© DHA
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Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
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