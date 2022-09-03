https://sputniknews.com.tr/20220903/datca-aciklarinda-53-buyuklugunde-deprem-1060755747.html
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T09:09+0300
2022-09-03T09:09+0300
2022-09-03T09:09+0300
türkiye
deprem
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muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/mecliste-deprem-sigortasi-tartisilirken-deprem-oldu-1060747888.html
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deprem, afad, muğla, datça
deprem, afad, muğla, datça
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
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Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.