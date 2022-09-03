https://sputniknews.com.tr/20220903/datca-aciklarinda-53-buyuklugunde-deprem-1060755747.html

Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Muğla’ın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

afad

muğla

datça

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça’nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/mecliste-deprem-sigortasi-tartisilirken-deprem-oldu-1060747888.html

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muğla

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