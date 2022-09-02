https://sputniknews.com.tr/20220902/mecliste-deprem-sigortasi-tartisilirken-deprem-oldu-1060747888.html
Mecliste deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
Mecliste deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
Liechtenstein parlamentosunda deprem sigortası tartışılırken 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:39+0300
2022-09-02T23:39+0300
2022-09-03T00:04+0300
dünya
deprem
liechtenstein
parlamento
deprem sigortası
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Liechtenstein Meclisi'nde (Landtag) dün yapılan oturumda deprem sigortası konusu ele alındı.İlerici Vatandaşlar Partisi Milletvekili Bettina Petzold-Mähr, şiddetli bir sarsıntı olması halinde binalarda hasar olabileceğini anlatırken 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bu sırada Bettina Petzold-Mähr ve bazı başka vekiller durumu gülümseyerek karşıladı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, saniyeler sonrasında ikinci ve daha büyük bir sarsıntı oldu ve Meclis Başkanı Albert Frick oturuma ara verilerek salonun boşaltılmasını istedi.Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın meydana gelmediği depremin Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.
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deprem, liechtenstein, parlamento, deprem sigortası
deprem, liechtenstein, parlamento, deprem sigortası
Mecliste deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
23:39 02.09.2022 (güncellendi: 00:04 03.09.2022) Abone ol
Liechtenstein parlamentosunda deprem sigortası tartışılırken 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Liechtenstein Meclisi'nde (Landtag) dün yapılan oturumda deprem sigortası konusu ele alındı.
İlerici Vatandaşlar Partisi Milletvekili Bettina Petzold-Mähr, şiddetli bir sarsıntı olması halinde binalarda hasar olabileceğini anlatırken 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu sırada Bettina Petzold-Mähr ve bazı başka vekiller durumu gülümseyerek karşıladı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, saniyeler sonrasında ikinci ve daha büyük bir sarsıntı oldu ve Meclis Başkanı Albert Frick oturuma ara verilerek salonun boşaltılmasını istedi.
Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın meydana gelmediği depremin Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bazı bölgelerinde de hissedildiği açıklandı.