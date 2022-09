Prof. Sözbilir’den deprem yorumu: Türkiye’de bilim bir şey söylüyor, mekanizma 10 yıl sonra yapıyor

‘’Planlar hazırlanıyor ama yerel yönetim ve büyükşehir belediyelerinin koordine olma süreçleri biraz yavaş işliyor. Planda eylemin ne yapılması gerektiği yazıyor ama yapılacak mekanizmayı yerel yönetim ve büyükşehirlerin elinde. Onların mekanizması yavaş işleyince zaman kaybediyoruz. İzmir’de 2000 yılına deprem master planlarımız yapılmıştı. Normal şartlarda 2020 yılında kadar burada her şeyin dört dörtlük olması gerekiyordu ama iki yıl önce Bayraklı yıkıldı. 2000 yılındaki raporda Bayraklı’nın yıkılacağı yazıyordu. Raporda, ‘binalarınızı kentsel dönüşüme sokmak zorundasınız’ diye yer alıyordu. Geçen 20 yılda bunları yapamayınca vatandaşlar hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye’de bilim bir şey söylüyor mekanizma on yıl sonra yapıyor. On yıllık gecikmeyle bilimin gerisinden geliyoruz. Her afete karşı dirençli olmamız gerekiyor.’’