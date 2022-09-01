Prof. Sözbilir’den deprem yorumu: Türkiye’de bilim bir şey söylüyor, mekanizma 10 yıl sonra yapıyor
21:21 01.09.2022 (güncellendi: 21:22 01.09.2022)
Akşam Postası
Özel
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege’de gerçekleşen depremler sonrası geleceğe dönük planları ve işleyişi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Sözbilir, ‘’Türkiye’de bilim bir şey söylüyor mekanizma on yıl sonra yapıyor. On yıllık gecikmeyle bilimin gerisinden geliyoruz’’ dedi.
İşte Prof. Hasan Sözbilir’in söylediklerinden satırbaşları:
‘’1999 Depreminden beri sadece İzmir’de değil tüm Türkiye’de hazırlıklar yapılıyor. En son iki yıl önce il afet risk azaltma planları üzerinde çalışıldı. 81 il düzeyinde bir afet olmadan önce alınması gereken önlemler nelerdir sorusunun cevabını bulmak için ildeki bütün kuruluşlar bir masada oturdu planlar yapıldı şimdi o çalışma bitti ve eyleme geçildi. Eyleme geçildi fakat aynı zamanda deprem, sel, heyelan gibi afetler de gerçekleşiyor. Türkiye olarak düşündüğümüzde afete karşı bilinçli bir toplum 2030 yılında sağlanacak. Tabii koyulan bütün eylemler 81 ilde olması gereken zamanda gerçekleştirir ise. Bu mekanizmayla yürürsek zor.’’
'Planlar hazırlanıyor ama'
‘’Planlar hazırlanıyor ama yerel yönetim ve büyükşehir belediyelerinin koordine olma süreçleri biraz yavaş işliyor. Planda eylemin ne yapılması gerektiği yazıyor ama yapılacak mekanizmayı yerel yönetim ve büyükşehirlerin elinde. Onların mekanizması yavaş işleyince zaman kaybediyoruz. İzmir’de 2000 yılına deprem master planlarımız yapılmıştı. Normal şartlarda 2020 yılında kadar burada her şeyin dört dörtlük olması gerekiyordu ama iki yıl önce Bayraklı yıkıldı. 2000 yılındaki raporda Bayraklı’nın yıkılacağı yazıyordu. Raporda, ‘binalarınızı kentsel dönüşüme sokmak zorundasınız’ diye yer alıyordu. Geçen 20 yılda bunları yapamayınca vatandaşlar hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye’de bilim bir şey söylüyor mekanizma on yıl sonra yapıyor. On yıllık gecikmeyle bilimin gerisinden geliyoruz. Her afete karşı dirençli olmamız gerekiyor.’’
'Öğrenci yetişmezse bu planları 2030 yılında kim uygulayacak?'
‘’Türkiye’de depremden anlayan çok az sayıda bilim insanı var. Yetişmesi gerekiyor. Benim bulunduğum okulda kontenjan 30 kişi ama okumak için 6 öğrenci geldi. Her sene bu şekilde. 81 ilde afet risk azalma planı hazırlanacak diyoruz ama yer bilimcilere ihtiyacımız var. Üniversitelerde bu öğrenciler yetişmezse bu planları 2030 yılında kim uygulayacak? Her şey kağıt üzerinde kalır.’’