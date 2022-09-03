https://sputniknews.com.tr/20220903/batmanda-yamac-parasutu-kazasi-2-olu-1060763028.html
Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü
Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü
Batman'ın Gercüş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T16:17+0300
2022-09-03T16:17+0300
2022-09-03T16:17+0300
yaşam
yamaç paraşütü
batman
kaza
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Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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yamaç paraşütü, batman, kaza
yamaç paraşütü, batman, kaza
Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü
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Batman'ın Gercüş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor
Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.