https://sputniknews.com.tr/20220903/batmanda-yamac-parasutu-kazasi-2-olu-1060763028.html

Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

Batman'ın Gercüş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T16:17+0300

2022-09-03T16:17+0300

2022-09-03T16:17+0300

yaşam

yamaç paraşütü

batman

kaza

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Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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yamaç paraşütü, batman, kaza