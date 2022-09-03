Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220903/batmanda-yamac-parasutu-kazasi-2-olu-1060763028.html
Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü
Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü
Batman'ın Gercüş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T16:17+0300
2022-09-03T16:17+0300
yaşam
yamaç paraşütü
batman
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060763111_2:0:674:378_1920x0_80_0_0_cf7c8ced900e79686872367899224218.jpg
Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/03/1060763111_86:0:590:378_1920x0_80_0_0_b97cb9bb46833da2392287e79c90adec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yamaç paraşütü, batman, kaza
yamaç paraşütü, batman, kaza

Batman'da yamaç paraşütü kazası: 2 ölü

16:17 03.09.2022
© DHAyamaç paraşütü
yamaç paraşütü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Batman'ın Gercüş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor
Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала