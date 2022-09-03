https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-koca-asistanlar-ayda-en-cok-8-nobet-tutacak-1060770130.html
Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak
Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak
Bakan Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıkladı. Koca... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:00+0300
2022-09-03T21:00+0300
2022-09-03T21:02+0300
türkiye
doktor
resmi gazete
fahrettin koca
tus
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.Yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini vurgulayan Koca, "Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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doktor, resmi gazete, fahrettin koca, tus
doktor, resmi gazete, fahrettin koca, tus
Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak
21:00 03.09.2022 (güncellendi: 21:02 03.09.2022) Abone ol
Bakan Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıkladı. Koca, yarın yapılacak TUS için başvuruda bulunan İntörn Doktorların ise sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe
ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.
Yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini vurgulayan Koca, "Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.