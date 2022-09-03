https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-koca-asistanlar-ayda-en-cok-8-nobet-tutacak-1060770130.html

Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak

Bakan Koca: Asistanlar ayda en çok 8 nöbet tutacak

Bakan Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıkladı. Koca... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T21:00+0300

2022-09-03T21:00+0300

2022-09-03T21:02+0300

türkiye

doktor

resmi gazete

fahrettin koca

tus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_172d904f40d376146f7d06d74dbf9513.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.Yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini vurgulayan Koca, "Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doktor, resmi gazete, fahrettin koca, tus