https://sputniknews.com.tr/20220903/tipta-ve-dis-hekimliginde-uzmanlik-egitimi-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1060751514.html
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanı Koca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:10+0300
2022-09-03T01:10+0300
2022-09-03T01:12+0300
türkiye
fahrettin koca
tıp
diş hekimi
resmi gazete
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Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Gelişmeye sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, tıp, diş hekimi, resmi gazete
fahrettin koca, tıp, diş hekimi, resmi gazete
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
01:10 03.09.2022 (güncellendi: 01:12 03.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.
Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gelişmeye sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
Tıpta ve Diş Hekimliğinde UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor.