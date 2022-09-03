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Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanı Koca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
tıp
diş hekimi
resmi gazete
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Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Gelişmeye sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, tıp, diş hekimi, resmi gazete
fahrettin koca, tıp, diş hekimi, resmi gazete

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

01:10 03.09.2022 (güncellendi: 01:12 03.09.2022)
© AAKoronavirüs, hastane, doktor, sağlık çalışanı
Koronavirüs, hastane, doktor, sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.
Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gelişmeye sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
Tıpta ve Diş Hekimliğinde UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor.
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