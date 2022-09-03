https://sputniknews.com.tr/20220903/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmustan-ahmet-sika-tepki-bunlar-demokrasiyi-zehirleyen-sozlerdir-1060766146.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ahmet Şık'a tepki: Bunlar demokrasiyi zehirleyen sözlerdir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ahmet Şık'a tepki: Bunlar demokrasiyi zehirleyen sözlerdir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak” sözlerine sert tepki... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T19:03+0300

2022-09-03T19:03+0300

2022-09-03T19:06+0300

türkiye

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yunanistan

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alevi

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te yayımlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.'Bu seçim vaktinde, 2023'ün Haziran ayında olacak'Numan Kurtulmuş, seçimlerin ne zaman olacağı sorusunu, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem de Cumhur İttifakı olarak hepimizin söylediği şey, inşallah bu seçim vaktinde, 2023'ün Haziran ayında olacak" diye yanıtladı.'Hiç kimse bizi derede boğmaya kalkmasın'Festivallerin yasaklanması konusundaki soruya Kurtulmuş, şu karşılığı verdi:Kurtulmuş, ilerleyen günlerde Alevi vatandaşların istek ve beklentilerini karşılayacak adımların atılıp atılmayacağına ilişkin soruya, özellikle son zamanlarda cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda adımlar atıldığını belirterek, "Mühim olan burada dinleyebilmek ne talep edildiğini. Nihayetinde eşit ve özgür yurttaşlıktan bahsediyorsak Sünni yurttaşlarımız kadar Alevi yurttaşlarımız da bu ülkenin eşit yurttaşları" diye konuştu.Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması: Herkesin ağzından çıkan sözlere dikkat etmesi lazımNuman Kurtulmuş, şarkıcı Gülşen hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin soru üzerine, bunun hukuki bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:Kurtulmuş, Twitter'da başlayan tek kelimelik akımda paylaşmayı düşündüğü bir kelime olup olmadığı sorusuna da "Demokrasi" yanıtını verdi.'Bu çok marjinal ama 84 milyon vatandaşımızı uyarıcı bir sinyaldir'Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak” sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:Kurtulmuş, HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalanmasıyla ilgili, MİT ve İstanbul Emniyeti'ni tebrik ederek, şöyle konuştu:'Üzerinde konuşulan böyle bir konunun olmadığını altını çizerek ifade etmek isterim'Kurtulmuş af meselesine ilişkin soruya da, "Şu anda bizim gündemimizde çalışılan, üzerinde konuşulan böyle bir konunun olmadığını altını çizerek ifade etmek isterim" dedi.'KHK durduk yerde ortaya çıkmadı'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılarla ilgili, "Tamamını göreve iade edeceğiz" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:Çok hızlı bir uygulama olduğu için zaman zaman yanlış adımlar atılmış olabileceğini, bunu önlemeleri gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Çünkü devletin birinci vazifesi adaleti temin etmek. Bir kişiye karşı bile olsa adaletsiz davranamayız" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, KHK'lılarla ilgili komisyona 128 bin başvuru olduğunu, incelemelerin yüzde 98'inin bitirildiğini ve 18 bine yakınının göreve iade edildiğini kaydetti.Kılıçdaroğlu'nun bunun acil bir tedbir olarak uygulandığını bilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, KHK uygulanmasa Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün Ege, Akdeniz, terörle mücadele, Suriye ve Irak'ta bu kadar güçlü bir mücadelenin içinde olamayacağını, MİT'in operasyonla dünyanın öteki ucundan adam getirebilme noktasına gelmesinin bu temizlik sayesinde olduğunu anlattı.'KHK konusu üzerinden siyasi istismar yapmaya kimsenin kalkmamasını tavsiye ederim'Kurtulmuş, "Ben geleceğim ve KHK'lıların hepsini iade edeceğim, demek ne FETÖ'yü anlamaktır ne FETÖ'nün devletin içinde nasıl sızdığını anlamaktır ne de bu KHK konusunda yapılan adımları hatırlamaktır. Dolayısıyla yanlış, talihsiz bir ifade olmuştur. Sonra biraz düzeltmeye çalıştı bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu. Ama KHK konusu üzerinden siyasi istismar yapmaya kimsenin kalkmamasını tavsiye ederim" diye konuştu.'Yunanistan üzerinden birileri Türkiye'yi meşgul etmek istiyor'Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki durumun çatışma riskine sürüklenip sürüklenmediğine dair yöneltilen soru üzerine Kurtulmuş, şunları aktardı:'Buradaki mesele ne S-400'dür ne F-35'tir'Numan Kurtulmuş, Yunanistan üzerinden birilerinin Türkiye'yi meşgul etmek istediğini belirterek, "Bir çatışma riski var mı?" sorusuna, Yunanistan'ın "böyle bir çılgınlığa girmeyeceğini düşündüğünü" dile getirdi.Kurtulmuş, Yunanistan'ın ikili olarak Türkiye'yle oturup konuştuğu zaman sorunların hepsini halledemese bile hal yoluna koyabilecek imkanı olduğunu bildiğini kaydederek, "Yunanistan'a bizim tavsiyemiz kendisini bu süreçte Türkiye'ye karşı bir aktör olarak konumlandırmak isteyenlere izin vermemesidir. Bunun bir sonu yok" dedi.'NATO böyle gayriciddi bir kurumsa kapatsın kapılarını gitsin'NATO Müttefik Kara Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını geri çektiği hatırlatılan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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numan kurtulmuş, cnn, yunanistan, hakan çelik, alevi, gülşen