https://sputniknews.com.tr/20220903/izmirde-gulsenin-yerine-vokalistleri-ve-orkestra-sahnede-olacak-1060762070.html
İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak
İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak
İstanbul’da ev hapsinde tutulan Gülşen bugün İzmir'de yapılması planlanan konserinde vokalistleri ve orkestranın sahnede olacağı açıklandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T14:59+0300
2022-09-03T14:59+0300
2022-09-03T14:59+0300
türkiye
gülşen
izmir
konser
ev hapsi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060389422_12:0:624:344_1920x0_80_0_0_7b836313a53c863ebd4db1ecfab0906f.jpg
Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen bugün İzmir'deki konsere katılamayacak. Konserlerde Gülşen'e eşlik eden orkestra ve vokalistlerinin bugün 21.30'da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleri kapsamındaki organizasyonda sahneye çıkacağı açıklandı. Organizasyonda Gülşen'in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek.İZFAŞ'dan Gülşen'in katılamayacağı konsere dair şu açıklama yapıldı:''İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.''
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060389422_88:0:547:344_1920x0_80_0_0_ee28ff03f529386b8f8e97aa6f276eab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, izmir, konser, ev hapsi
gülşen, izmir, konser, ev hapsi
İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak
Abone ol
İstanbul’da ev hapsinde tutulan Gülşen bugün İzmir'de yapılması planlanan konserinde vokalistleri ve orkestranın sahnede olacağı açıklandı.
Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen bugün İzmir'deki konsere katılamayacak. Konserlerde Gülşen'e eşlik eden orkestra ve vokalistlerinin bugün 21.30'da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleri kapsamındaki organizasyonda sahneye çıkacağı açıklandı. Organizasyonda Gülşen'in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek.
İZFAŞ'dan Gülşen'in katılamayacağı konsere dair şu açıklama yapıldı:
''İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.''