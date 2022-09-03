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İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak
İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak
İstanbul’da ev hapsinde tutulan Gülşen bugün İzmir'de yapılması planlanan konserinde vokalistleri ve orkestranın sahnede olacağı açıklandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T14:59+0300
2022-09-03T14:59+0300
türkiye
gülşen
izmir
konser
ev hapsi
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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen bugün İzmir'deki konsere katılamayacak. Konserlerde Gülşen'e eşlik eden orkestra ve vokalistlerinin bugün 21.30'da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleri kapsamındaki organizasyonda sahneye çıkacağı açıklandı. Organizasyonda Gülşen'in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek.İZFAŞ'dan Gülşen'in katılamayacağı konsere dair şu açıklama yapıldı:''İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.''
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gülşen, izmir, konser, ev hapsi
gülşen, izmir, konser, ev hapsi

İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak

14:59 03.09.2022
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© DHA
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İstanbul’da ev hapsinde tutulan Gülşen bugün İzmir'de yapılması planlanan konserinde vokalistleri ve orkestranın sahnede olacağı açıklandı.
Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen bugün İzmir'deki konsere katılamayacak. Konserlerde Gülşen'e eşlik eden orkestra ve vokalistlerinin bugün 21.30'da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleri kapsamındaki organizasyonda sahneye çıkacağı açıklandı. Organizasyonda Gülşen'in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek.
İZFAŞ'dan Gülşen'in katılamayacağı konsere dair şu açıklama yapıldı:
''İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.''
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