https://sputniknews.com.tr/20220903/izmirde-gulsenin-yerine-vokalistleri-ve-orkestra-sahnede-olacak-1060762070.html

İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak

İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak

İstanbul’da ev hapsinde tutulan Gülşen bugün İzmir'de yapılması planlanan konserinde vokalistleri ve orkestranın sahnede olacağı açıklandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T14:59+0300

2022-09-03T14:59+0300

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türkiye

gülşen

izmir

konser

ev hapsi

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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen bugün İzmir'deki konsere katılamayacak. Konserlerde Gülşen'e eşlik eden orkestra ve vokalistlerinin bugün 21.30'da 91. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleri kapsamındaki organizasyonda sahneye çıkacağı açıklandı. Organizasyonda Gülşen'in şarkıları seslendirilecek ve klipleri gösterilecek.İZFAŞ'dan Gülşen'in katılamayacağı konsere dair şu açıklama yapıldı:''İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.''

türkiye

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