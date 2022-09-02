https://sputniknews.com.tr/20220902/yakalanan-hdpli-semra-guzel-istanbul-emniyet-mudurlugune-getirildi-1060741399.html

Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan ve bugün Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T21:04+0300

2022-09-02T21:04+0300

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edirne

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Edirne’ye giderken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalanan eski HDP milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.AA'nın haberine göre sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü.Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.Ne olmuştu?PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı. Güzel, bugün Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-hdp-milletvekili-semra-guzel-yakalandi-1060737747.html

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