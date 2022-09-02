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https://sputniknews.com.tr/20220902/yakalanan-hdpli-semra-guzel-istanbul-emniyet-mudurlugune-getirildi-1060741399.html
Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan ve bugün Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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Edirne’ye giderken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalanan eski HDP milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.AA'nın haberine göre sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü.Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.Ne olmuştu?PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı. Güzel, bugün Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-hdp-milletvekili-semra-guzel-yakalandi-1060737747.html
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hdp, güzel, semra güzel, istanbul emniyet müdürlüğü, edirne
hdp, güzel, semra güzel, istanbul emniyet müdürlüğü, edirne

Yakalanan HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

21:04 02.09.2022 (güncellendi: 21:08 02.09.2022)
© AAPKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan ve bugün Edirne'ye giderken yakalanan HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Edirne’ye giderken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalanan eski HDP milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.
AA'nın haberine göre sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü.
Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.
Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.
Güzel, bugün Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalanmıştı.
© AAPKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu duyurdu: Eski HDP milletvekili Semra Güzel yakalandı
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