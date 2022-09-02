https://sputniknews.com.tr/20220902/twitterda-tek-kelimelik-tweet-akimi-erdogan-turkiye-kilicdaroglu-zam-yazdi-1060728129.html

Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı: Erdoğan 'Türkiye', Kılıçdaroğlu 'zam' yazdı

Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı: Erdoğan 'Türkiye', Kılıçdaroğlu 'zam' yazdı

Twitter'daki 'tek kelimelik tweet' akımına Türkiye’deki siyasetçiler de katıldı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T15:02+0300

2022-09-02T15:02+0300

2022-09-02T15:10+0300

politika

türkiye

twitter

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

kelime

tweet

akım

meral akşener

ekrem imamoğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'daki 'tek kelimelik tweet' akımına “Türkiye” yazarak katıldı.CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın tweet'ine yanıt olarak “Zam” dedi.İYİ Parti lideri Akşener “Hürriyet” ifadesini kullandı.İBB Başkanı İmamoğlu ise “İcraat” paylaşımında bulundu.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 'tek kelimelik tweet' akımına 'Hayırdır' diyerek katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/twitterda-tek-kelimelik-tweet-akimi-1060714794.html

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türkiye, twitter , recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, kelime, tweet, akım, meral akşener, ekrem imamoğlu, zeydan karalar