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Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı: Erdoğan 'Türkiye', Kılıçdaroğlu 'zam' yazdı
Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı: Erdoğan 'Türkiye', Kılıçdaroğlu 'zam' yazdı
Twitter'daki 'tek kelimelik tweet' akımına Türkiye’deki siyasetçiler de katıldı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:02+0300
2022-09-02T15:10+0300
politika
türkiye
twitter
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
kelime
tweet
akım
meral akşener
ekrem imamoğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'daki 'tek kelimelik tweet' akımına “Türkiye” yazarak katıldı.CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın tweet'ine yanıt olarak “Zam” dedi.İYİ Parti lideri Akşener “Hürriyet” ifadesini kullandı.İBB Başkanı İmamoğlu ise “İcraat” paylaşımında bulundu.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 'tek kelimelik tweet' akımına 'Hayırdır' diyerek katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/twitterda-tek-kelimelik-tweet-akimi-1060714794.html
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türkiye, twitter , recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, kelime, tweet, akım, meral akşener, ekrem imamoğlu, zeydan karalar
türkiye, twitter , recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, kelime, tweet, akım, meral akşener, ekrem imamoğlu, zeydan karalar

Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı: Erdoğan 'Türkiye', Kılıçdaroğlu 'zam' yazdı

15:02 02.09.2022 (güncellendi: 15:10 02.09.2022)
© AATwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Twitter'daki 'tek kelimelik tweet' akımına Türkiye’deki siyasetçiler de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'daki 'tek kelimelik tweet' akımına “Türkiye” yazarak katıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın tweet'ine yanıt olarak “Zam” dedi.
İYİ Parti lideri Akşener Hürriyet” ifadesini kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu ise “İcraat” paylaşımında bulundu.
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
YAŞAM
Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı
11:28
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 'tek kelimelik tweet' akımına 'Hayırdır' diyerek katıldı.
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