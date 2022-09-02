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https://sputniknews.com.tr/20220902/twitterda-tek-kelimelik-tweet-akimi-1060714794.html
Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı
Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı
Twitter'da bir tren hizmetleri sağlayıcısının başlattığı sanılan 'tek kelimelik tweet' akımına kısa süre içinde çok sayıda uluslararası büyük marka, hatta ABD... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T11:28+0300
2022-09-02T11:28+0300
twitter
yaşam
joe biden
mcdonalds
tren
washington post
tweet
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Sosyal medya platformu Twitter'da dün akşam başlayan ve kısa sürede birçok mavi tikli hesabın da katıldığı 'tek kelimelik tweet' akımının kaynağı merak konusu oldu. Hesapların tek kelimeyle kendilerini anlattıkları akımın kaynağının merkezli bir tren hizmeti sağlayıcısı Amtrak'ın sosyal medya ekibi olduğu sanılıyor. Firmanın hesabından yapılan "Trenler" paylaşımı on binlerce beğeni ve retweet aldı. Bunun ardından başka doğrulanmış hesaplardan da benzer paylaşımlar yapıldı: ABD Başkanı Joe Biden: "Demokrasi"ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA): "Evren"Washington Post gazetesi: "Haber"McDonald's: "Palyaço" Fransa'nın ABD Büyükelçiliği: "Devrim"Starbucks: "Kahve"Microsoft: "Teknoloji"Bazı kullanıcılar bunun Amtrak'ın sosyal medya ekibindeki bir 'stajyerin' hatası olduğunu, bazıları ise planlı bir sosyal medya stratejisi olduğunu düşünüyor.
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twitter , joe biden, mcdonalds, tren, washington post, tweet
twitter , joe biden, mcdonalds, tren, washington post, tweet

Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı

11:28 02.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter'da bir tren hizmetleri sağlayıcısının başlattığı sanılan 'tek kelimelik tweet' akımına kısa süre içinde çok sayıda uluslararası büyük marka, hatta ABD Başkanı da dahil oldu. Hesapların kendilerini tanımlamak için kullandıkları kelimelerin bazıları ise manidar.
Sosyal medya platformu Twitter'da dün akşam başlayan ve kısa sürede birçok mavi tikli hesabın da katıldığı 'tek kelimelik tweet' akımının kaynağı merak konusu oldu.
Hesapların tek kelimeyle kendilerini anlattıkları akımın kaynağının merkezli bir tren hizmeti sağlayıcısı Amtrak'ın sosyal medya ekibi olduğu sanılıyor. Firmanın hesabından yapılan "Trenler" paylaşımı on binlerce beğeni ve retweet aldı.
Bunun ardından başka doğrulanmış hesaplardan da benzer paylaşımlar yapıldı:
ABD Başkanı Joe Biden: "Demokrasi"
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA): "Evren"
Washington Post gazetesi: "Haber"
McDonald's: "Palyaço"
Fransa'nın ABD Büyükelçiliği: "Devrim"
Starbucks: "Kahve"
Microsoft: "Teknoloji"
Bazı kullanıcılar bunun Amtrak'ın sosyal medya ekibindeki bir 'stajyerin' hatası olduğunu, bazıları ise planlı bir sosyal medya stratejisi olduğunu düşünüyor.
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