https://sputniknews.com.tr/20220902/twitterda-tek-kelimelik-tweet-akimi-1060714794.html

Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı

Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı

Twitter'da bir tren hizmetleri sağlayıcısının başlattığı sanılan 'tek kelimelik tweet' akımına kısa süre içinde çok sayıda uluslararası büyük marka, hatta ABD... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T11:28+0300

2022-09-02T11:28+0300

2022-09-02T11:28+0300

twitter

yaşam

joe biden

mcdonalds

tren

washington post

tweet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060714648_0:190:3091:1929_1920x0_80_0_0_8af856b15c1f009239b9f08e7b5c4c72.jpg

Sosyal medya platformu Twitter'da dün akşam başlayan ve kısa sürede birçok mavi tikli hesabın da katıldığı 'tek kelimelik tweet' akımının kaynağı merak konusu oldu. Hesapların tek kelimeyle kendilerini anlattıkları akımın kaynağının merkezli bir tren hizmeti sağlayıcısı Amtrak'ın sosyal medya ekibi olduğu sanılıyor. Firmanın hesabından yapılan "Trenler" paylaşımı on binlerce beğeni ve retweet aldı. Bunun ardından başka doğrulanmış hesaplardan da benzer paylaşımlar yapıldı: ABD Başkanı Joe Biden: "Demokrasi"ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA): "Evren"Washington Post gazetesi: "Haber"McDonald's: "Palyaço" Fransa'nın ABD Büyükelçiliği: "Devrim"Starbucks: "Kahve"Microsoft: "Teknoloji"Bazı kullanıcılar bunun Amtrak'ın sosyal medya ekibindeki bir 'stajyerin' hatası olduğunu, bazıları ise planlı bir sosyal medya stratejisi olduğunu düşünüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

twitter , joe biden, mcdonalds, tren, washington post, tweet