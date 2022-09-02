Twitter'da 'tek kelimelik tweet' akımı
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYTwitter
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
Twitter'da bir tren hizmetleri sağlayıcısının başlattığı sanılan 'tek kelimelik tweet' akımına kısa süre içinde çok sayıda uluslararası büyük marka, hatta ABD Başkanı da dahil oldu. Hesapların kendilerini tanımlamak için kullandıkları kelimelerin bazıları ise manidar.
Sosyal medya platformu Twitter'da dün akşam başlayan ve kısa sürede birçok mavi tikli hesabın da katıldığı 'tek kelimelik tweet' akımının kaynağı merak konusu oldu.
Hesapların tek kelimeyle kendilerini anlattıkları akımın kaynağının merkezli bir tren hizmeti sağlayıcısı Amtrak'ın sosyal medya ekibi olduğu sanılıyor. Firmanın hesabından yapılan "Trenler" paylaşımı on binlerce beğeni ve retweet aldı.
trains— Amtrak (@Amtrak) September 1, 2022
Bunun ardından başka doğrulanmış hesaplardan da benzer paylaşımlar yapıldı:
ABD Başkanı Joe Biden: "Demokrasi"
democracy— President Biden (@POTUS) September 2, 2022
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA): "Evren"
universe— NASA (@NASA) September 1, 2022
Washington Post gazetesi: "Haber"
news— The Washington Post (@washingtonpost) September 1, 2022
McDonald's: "Palyaço"
clown— McDonald's (@McDonalds) September 1, 2022
Fransa'nın ABD Büyükelçiliği: "Devrim"
Revolution— French Embassy U.S. (@franceintheus) September 1, 2022
Starbucks: "Kahve"
coffee— Starbucks Coffee (@Starbucks) September 1, 2022
Microsoft: "Teknoloji"
technology— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2022
Bazı kullanıcılar bunun Amtrak'ın sosyal medya ekibindeki bir 'stajyerin' hatası olduğunu, bazıları ise planlı bir sosyal medya stratejisi olduğunu düşünüyor.