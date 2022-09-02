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TFF binasına saldırıda kullanılan silah Çayağzı Deresi'nde aranıyor
TFF binasına saldırıda kullanılan silah Çayağzı Deresi'nde aranıyor
TFF’nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T14:44+0300
2022-09-02T14:48+0300
silahlı saldırı
türkiye futbol federasyonu (tff)
riva
arama
türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi.Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı.Bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/hamit-altintop-saldiri-anini-anlatti-vuruldum-sandilar-1060720396.html
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silahlı saldırı, türkiye futbol federasyonu (tff), riva, arama
silahlı saldırı, türkiye futbol federasyonu (tff), riva, arama

TFF binasına saldırıda kullanılan silah Çayağzı Deresi'nde aranıyor

14:44 02.09.2022 (güncellendi: 14:48 02.09.2022)
© DHAÇayağzı Deresi
Çayağzı Deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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TFF’nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.
TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi.
Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı.
Bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.
Hamit Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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