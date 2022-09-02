https://sputniknews.com.tr/20220902/tff-binasina-saldirida-kullanilan-silah-cayagzi-deresinde-araniyor-1060727507.html

TFF binasına saldırıda kullanılan silah Çayağzı Deresi'nde aranıyor

TFF binasına saldırıda kullanılan silah Çayağzı Deresi'nde aranıyor

TFF’nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T14:44+0300

2022-09-02T14:44+0300

2022-09-02T14:48+0300

silahlı saldırı

türkiye futbol federasyonu (tff)

riva

arama

türkiye

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi.Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı.Bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/hamit-altintop-saldiri-anini-anlatti-vuruldum-sandilar-1060720396.html

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silahlı saldırı, türkiye futbol federasyonu (tff), riva, arama