https://sputniknews.com.tr/20220902/hamit-altintop-saldiri-anini-anlatti-vuruldum-sandilar-1060720396.html
Hamit Altıntop saldırı anını anlattı: Vuruldum sandılar
Hamit Altıntop saldırı anını anlattı: Vuruldum sandılar
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Riva'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Altıntop, "Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:50+0300
2022-09-02T12:50+0300
2022-09-02T13:13+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
hamit altıntop
silahlı saldırı
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da bulunan merkez binasına dün silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse zarar görmezken İçişleri bakanı Süleyman Soylu, binaya isabet eden 5 kurşun bulunduğunu açıkladı. Soylu, iki saldırganın yakalandığını duyurdu.Saldırı anında toplantı odasına isabet eden kurşun, yönetici Hamit Altıntop’un hemen yanından geçti.TFF’nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Milliyet’e saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.Altıntop’un yaptığı açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-silahi-saldiri-1060687906.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), hamit altıntop, silahlı saldırı
türkiye futbol federasyonu (tff), hamit altıntop, silahlı saldırı
Hamit Altıntop saldırı anını anlattı: Vuruldum sandılar
12:50 02.09.2022 (güncellendi: 13:13 02.09.2022) Abone ol
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Riva'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Altıntop, "Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Arkadaşlar beni vuruldu sanmışlar. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da bulunan merkez binasına dün silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse zarar görmezken İçişleri bakanı Süleyman Soylu, binaya isabet eden 5 kurşun bulunduğunu açıkladı. Soylu, iki saldırganın yakalandığını duyurdu.
Saldırı anında toplantı odasına isabet eden kurşun, yönetici Hamit Altıntop’un hemen yanından geçti.
TFF’nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Milliyet’e saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.
Altıntop’un yaptığı açıklama şu şekilde:
“Yönetim kuruluyla toplantı halindeydik. Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti. Bir süre kalkamadık. Arkadaşlar beni vuruldu sanmışlar. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Halen ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Kim ya da kimler niye böyle bir şey yaparlar? Verilmiş sadakamız varmış. Kurşunlar biraz alttan, biraz yandan geçse şimdi başka şeyler konuşabilirdik. Bu durumu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Aileme, çocuğuma, yakınlarıma bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum.”