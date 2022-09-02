Hamit Altıntop saldırı anını anlattı: Vuruldum sandılar

“Yönetim kuruluyla toplantı halindeydik. Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti. Bir süre kalkamadık. Arkadaşlar beni vuruldu sanmışlar. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Halen ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Kim ya da kimler niye böyle bir şey yaparlar? Verilmiş sadakamız varmış. Kurşunlar biraz alttan, biraz yandan geçse şimdi başka şeyler konuşabilirdik. Bu durumu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Aileme, çocuğuma, yakınlarıma bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum.”