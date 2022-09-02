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https://sputniknews.com.tr/20220902/sri-lankanin-firari-eski-devlet-baskani-rajapaksa-ulkesine-dondu-1060746458.html
Sri Lanka'nın firari eski Devlet Başkanı Rajapaksa ülkesine döndü
Sri Lanka'nın firari eski Devlet Başkanı Rajapaksa ülkesine döndü
Sri Lanka'da protestoların ardından ülkeyi terk eden eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkesine döndü. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
gotabaya rajapaksa
mahinda rajapaksa
sri lanka
istifa
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Sri Lanka'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar sonrasında ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkesine döndü. Rajapaksa'nın başkent Colombo'nun 32 kilometre kuzeyinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı'na gece yarısı iniş yaptığı öğrenildi. Sri Lanka basınında yer alan haberlerde, protestolar sırasında sarayının basılmasının ardından askeri uçakla ülkeden kaçan Rajapaksa'nın Tayland'dan Sri Lanka'ya döneceği belirtilmişti.Rajapaksa'nın güvenlik endişesi nedeniyle hükümet tarafından sağlanacak bir konutta kalacağı açıklanmıştı.Uçakla ülkeden kaçmıştıSri Lanka'da patlak veren ekonomik krizin ardından başlayan protestolarda eski devlet başkanı Rajapaksa protestoların bir numaralı hedefi olmuştu. Başkanlık sarayının basılmasının ardından askeri bir uçakla ülkeyi terk eden Rajapaksa önce Maldivler’e ardından da Singapur’a gitmişti. İstifasını e-posta yoluyla Sri Lanka parlamentosuna yollayan Rajapaksa'nın, son olarak siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere Tayland'da olduğu kamuoyuna yansımıştı. Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici devlet başkanı olan başbakan Ranil Wickremensinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220901/sri-lanka-imf-ile-29-milyar-dolarlik-kredi-anlasmasi-imzaladi-1060658287.html
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gotabaya rajapaksa, mahinda rajapaksa, sri lanka, istifa, firari
gotabaya rajapaksa, mahinda rajapaksa, sri lanka, istifa, firari

Sri Lanka'nın firari eski Devlet Başkanı Rajapaksa ülkesine döndü

22:53 02.09.2022 (güncellendi: 22:55 02.09.2022)
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARASri Lanka'yı hanedanlık gibi yöneten Mahinda Rajapaksa ve Gotabaya Rajapaksa (sağda) kardeşler
Sri Lanka'yı hanedanlık gibi yöneten Mahinda Rajapaksa ve Gotabaya Rajapaksa (sağda) kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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Sri Lanka'da protestoların ardından ülkeyi terk eden eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkesine döndü.
Sri Lanka'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar sonrasında ülkeyi terk eden eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkesine döndü.
Rajapaksa'nın başkent Colombo'nun 32 kilometre kuzeyinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı'na gece yarısı iniş yaptığı öğrenildi.
Sri Lanka basınında yer alan haberlerde, protestolar sırasında sarayının basılmasının ardından askeri uçakla ülkeden kaçan Rajapaksa'nın Tayland'dan Sri Lanka'ya döneceği belirtilmişti.
Rajapaksa'nın güvenlik endişesi nedeniyle hükümet tarafından sağlanacak bir konutta kalacağı açıklanmıştı.

Uçakla ülkeden kaçmıştı

Sri Lanka'da patlak veren ekonomik krizin ardından başlayan protestolarda eski devlet başkanı Rajapaksa protestoların bir numaralı hedefi olmuştu.
Başkanlık sarayının basılmasının ardından askeri bir uçakla ülkeyi terk eden Rajapaksa önce Maldivler’e ardından da Singapur’a gitmişti. İstifasını e-posta yoluyla Sri Lanka parlamentosuna yollayan Rajapaksa'nın, son olarak siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere Tayland'da olduğu kamuoyuna yansımıştı.
Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici devlet başkanı olan başbakan Ranil Wickremensinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.
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