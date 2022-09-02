https://sputniknews.com.tr/20220902/rusya-savunma-bakani-soygu-zaporojye-nukleer-guc-santraline-agir-silah-yerlestirmedik--1060720139.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ağır silah yerleştirmedik

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ağır silah yerleştirmedik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ağır silahlar yerleştirmediklerini, Rus askerlerin santralin güvenliğini sağlamak adına... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:56+0300

2022-09-02T12:56+0300

2022-09-02T13:34+0300

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zaporojye

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Rus Savunma Bakanı Şoygu, “(Zaporojye) Nükleer Güç Santrali'nde ve çevresindeki bölgelerde ağır silahlarımızın bulunmadığını belirtmek isterim. Umuyorum ki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) komisyonu da kendileri gördükten sonra buna ikna olur” dedi. Şoygu’nun söz konusu açıklamayı yapması, IAEA müfettişlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni denetlemek için burada bulundukları bir döneme denk geliyor. Bunun yanında Şoygu, Rus ordusunun önemli enerji tesislerini siper olarak kullanıp buralardan Ukrayna güçlerine ağır silahlar ile saldırı gerçekleştirdiği yönündeki suçlamaları reddetti. “Ukrayna güçleri temmuz ortasından beri Batı’nın tedarik ettiği silahları kullanarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne sürekli saldırılar gerçekleştiriyor” ifadelerini kullanan Rusya Savunma Bakanı, Kiev’in, bu eylemleri ile Avrupa’da nükleer bir felaket yaşanması sebep olabilecek gerçek bir tehdit yarattığı uyarısını yaptı. Şoygu, “Rusya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin güvenli bir biçimde çalışması için kendi adına her şeyi yapıyor” diye ekledi.'Kiev, Batılı hamilerinde taarruz gücüne sahip olduğu yanılsaması oluşturmak istiyor' Ukrayna ordusunun önemli miktardaki kayıplara rağmen Nikolayev-Krivoy Rog yönünde ve diğer yönlerde taarruz girişimlerine devam ettiğini belirten Şoygu, "Bu eylem, Zelenskiy'in ofisi tarafından tek bir amaçla, Batılı hamilerinin gözünde Ukrayna ordusunun taarruz gücüne sahip olduğu yanılsaması oluşturmak amacıyla planlandı" dedi. Herson-Nikolayev yönünde Rus güçlerinin Aleksandrovka yerleşiminde Nikolayev Bölgesi'nin sınırlarına ulaştığını, Blagodatnoye köyünü özgürleştirdiğini, Donetsk'in Peski yerleşiminde Ukrayna savunmasının büyük bir noktasında kontrolü sağladığını anlatan Şoygu, Ukrayna ordusunun geri çekilme sırasında büyük miktarda silah ve yaralıyı geride bıraktığını, Rus tıbbi uzmanların yaralılara yardım sunduğunu kaydetti. Şoygu, Donbass'ı özgürleştirmeye ve Rusya'nın güvenliği garanti edecek koşulları sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. 'Ukrayna'ya paralı asker akışı yaklaşık yüzde 75 azaldı' Ukrayna ordusunun verdiği büyük kayıplar nedeniyle Ukrayna'ya paralı asker akışının özel askeri harekatın başladığı döneme kıyasla yaklaşık yüzde 75 azaldığına dikkat çeken Şoygu, şimdiye dek 2 bin 831 paralı askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Şoygu, son 1 ayda büyük bölümü Batı menşeli olan 601 ağır silah ve topçu silahının, 19 uçak ve 6 helikopterin, 188 İHA'nın imha edildiğini, ABD tarafından Kiev'e tedarik edilen 226 HIMARS füzesine önleme yapıldığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/bm-zaporojye-nukleer-santralindeki-iaea-misyonuna-destegimiz-surecek-1060703837.html

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