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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/bm-zaporojye-nukleer-santralindeki-iaea-misyonuna-destegimiz-surecek-1060703837.html
BM: Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki IAEA misyonuna desteğimiz sürecek
BM: Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki IAEA misyonuna desteğimiz sürecek
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, BM güvenlik personelinin IAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Santralindeki çalışmaları tamamlanıncaya kadar, verdiği... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T01:32+0300
2022-09-02T01:32+0300
ukrayna krizi
bm
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporojye
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere demecinde, BM güvenlik personelinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki çalışmalarını tamamlayıncaya kadar verdiği desteği sürdüreceğini söyledi.Dujarric, “Güvenlik personelimiz ve araç sürücülerimiz, IAEA müfettişlerinin oraya ulaşmasını sağlamak için muazzam bir iş çıkardılar. Misyonun görevi tamamlanıncaya kadar verdikleri desteği sürdürecekler” dedi.Daha önce, Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojya Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu.Bununla birlikte Dujarric, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Zaporojye Nükleer Güç santralindeki misyonunu korumakla görevli güvenlik servisinin balistik inceleme yapma hakkına sahip olmadığını belirtti.Dujarric, “Bu insanlar, güvenlik sağlıyor. Onlar, orada balistik inceleme yapmak için bulunmuyorlar. Balistik inceleme yapmaları için ne uygun uzmanlığa ne de yetkiye sahip değiller. Bu, onların işi değil. Onlar, insanlarımızı korumalı” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsnde-surekli-bir-misyon-birakacagiz-1060696153.html
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bm, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye
bm, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporojye

BM: Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki IAEA misyonuna desteğimiz sürecek

01:32 02.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girUluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, BM güvenlik personelinin IAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Santralindeki çalışmaları tamamlanıncaya kadar, verdiği desteği sürdüreceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere demecinde, BM güvenlik personelinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki çalışmalarını tamamlayıncaya kadar verdiği desteği sürdüreceğini söyledi.
Dujarric, “Güvenlik personelimiz ve araç sürücülerimiz, IAEA müfettişlerinin oraya ulaşmasını sağlamak için muazzam bir iş çıkardılar. Misyonun görevi tamamlanıncaya kadar verdikleri desteği sürdürecekler” dedi.
Daha önce, Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojya Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu.

Bununla birlikte Dujarric, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Zaporojye Nükleer Güç santralindeki misyonunu korumakla görevli güvenlik servisinin balistik inceleme yapma hakkına sahip olmadığını belirtti.
Dujarric, “Bu insanlar, güvenlik sağlıyor. Onlar, orada balistik inceleme yapmak için bulunmuyorlar. Balistik inceleme yapmaları için ne uygun uzmanlığa ne de yetkiye sahip değiller. Bu, onların işi değil. Onlar, insanlarımızı korumalı” ifadesini kullandı.
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