https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsnde-surekli-bir-misyon-birakacagiz-1060696153.html
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde kalıcı bir misyon bırakacağız
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde kalıcı bir misyon bırakacağız
IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, örgütün Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalıcı misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:30+0300
2022-09-01T22:30+0300
2022-09-01T22:31+0300
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zaporojye
nükleer
uluslararası atom enerjisi kurumu
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) başkanı Rafael Grossi, sosyal ağlar üzerinden paylaştığı bir video mesajda örgütün Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalıcı misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.Grossi, “Elbette, hala yapılacak çok şey var. Ekibim burada kalıyor. Ve en önemlisi, burada IAEA adına kalıcı bir misyon düzenliyoruz” ifadelerini paylaştı.Grossi, videoya ilişkin başlıkta özellikle ‘IAEA'nın Zaporojye NGS’nde kalarak varlığını kalıcı olarak sürdüreceğini’ vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html
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ukrayna, zaporojye, nükleer, uluslararası atom enerjisi kurumu
ukrayna, zaporojye, nükleer, uluslararası atom enerjisi kurumu
IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde kalıcı bir misyon bırakacağız
22:30 01.09.2022 (güncellendi: 22:31 01.09.2022) Abone ol
IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, örgütün Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalıcı misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) başkanı Rafael Grossi, sosyal ağlar üzerinden paylaştığı bir video mesajda örgütün Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalıcı misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.
Grossi, “Elbette, hala yapılacak çok şey var. Ekibim burada kalıyor. Ve en önemlisi, burada IAEA adına kalıcı bir misyon düzenliyoruz” ifadelerini paylaştı.
Grossi, videoya ilişkin başlıkta özellikle ‘IAEA'nın Zaporojye NGS’nde kalarak varlığını kalıcı olarak sürdüreceğini’ vurguladı.