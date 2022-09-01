https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsnde-surekli-bir-misyon-birakacagiz-1060696153.html

IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde kalıcı bir misyon bırakacağız

IAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde kalıcı bir misyon bırakacağız

IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, örgütün Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalıcı misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T22:30+0300

2022-09-01T22:30+0300

2022-09-01T22:31+0300

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) başkanı Rafael Grossi, sosyal ağlar üzerinden paylaştığı bir video mesajda örgütün Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde kalıcı misyonunu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.Grossi, “Elbette, hala yapılacak çok şey var. Ekibim burada kalıyor. Ve en önemlisi, burada IAEA adına kalıcı bir misyon düzenliyoruz” ifadelerini paylaştı.Grossi, videoya ilişkin başlıkta özellikle ‘IAEA'nın Zaporojye NGS’nde kalarak varlığını kalıcı olarak sürdüreceğini’ vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html

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