Türkiye
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-erdemin-makam-soforu-serbest-birakildi-1060731337.html
İYİ Partili Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı
İYİ Partili Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı
Eskişehir'de, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in içinde bulunduğu makam aracının çarptığı yayanın hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemeye... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:20+0300
2022-09-02T16:28+0300
bahadır erdem
türkiye
trafik kazası
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060710817_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_cfefe2e89fd35e395dab11ab66fa9e6b.jpg
Şoför Murat A., Çukurhisar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Dün gece saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolunun 4. kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak üzere Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-bahadir-erdemin-makam-aracinin-carptigi-kadin-hayatini-kaybetti-1060710960.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060710817_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_b7d08002be09b86880e8acc80845ecfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bahadır erdem, trafik kazası, iyi parti
bahadır erdem, trafik kazası, iyi parti

İYİ Partili Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı

16:20 02.09.2022 (güncellendi: 16:28 02.09.2022)
© DHAİYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Eskişehir'de, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in içinde bulunduğu makam aracının çarptığı yayanın hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemeye sevk edilen sürücü Murat A., yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şoför Murat A., Çukurhisar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Murat A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Dün gece saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolunun 4. kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak üzere Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.
Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
TÜRKİYE
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
08:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала