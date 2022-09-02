https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-erdemin-makam-soforu-serbest-birakildi-1060731337.html

İYİ Partili Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı

İYİ Partili Erdem'in makam şoförü serbest bırakıldı

Eskişehir'de, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in içinde bulunduğu makam aracının çarptığı yayanın hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemeye... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T16:20+0300

2022-09-02T16:20+0300

2022-09-02T16:28+0300

bahadır erdem

türkiye

trafik kazası

iyi parti

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Şoför Murat A., Çukurhisar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Dün gece saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolunun 4. kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak üzere Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi.Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-bahadir-erdemin-makam-aracinin-carptigi-kadin-hayatini-kaybetti-1060710960.html

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bahadır erdem, trafik kazası, iyi parti