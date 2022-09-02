Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-bahadir-erdemin-makam-aracinin-carptigi-kadin-hayatini-kaybetti-1060710960.html
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir, kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T08:20+0300
2022-09-02T08:20+0300
türkiye
bahadır erdem
iyi parti
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060710817_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_cfefe2e89fd35e395dab11ab66fa9e6b.jpg
Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060710817_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_b7d08002be09b86880e8acc80845ecfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bahadır erdem, iyi parti, trafik kazası
bahadır erdem, iyi parti, trafik kazası

İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

08:20 02.09.2022
© DHAİYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir, kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin adlı kadına çarptı. Tekin, hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала