https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-bahadir-erdemin-makam-aracinin-carptigi-kadin-hayatini-kaybetti-1060710960.html

İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir, kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T08:20+0300

2022-09-02T08:20+0300

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türkiye

bahadır erdem

iyi parti

trafik kazası

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Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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bahadır erdem, iyi parti, trafik kazası