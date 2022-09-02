https://sputniknews.com.tr/20220902/iyi-partili-bahadir-erdemin-makam-aracinin-carptigi-kadin-hayatini-kaybetti-1060710960.html
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir, kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T08:20+0300
2022-09-02T08:20+0300
2022-09-02T08:20+0300
türkiye
bahadır erdem
iyi parti
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060710817_0:0:1139:640_1920x0_80_0_0_cfefe2e89fd35e395dab11ab66fa9e6b.jpg
Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060710817_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_b7d08002be09b86880e8acc80845ecfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahadır erdem, iyi parti, trafik kazası
bahadır erdem, iyi parti, trafik kazası
İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir, kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin adlı kadına çarptı. Tekin, hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.