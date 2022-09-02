Türkiye
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanı Akar, Ege'de F-16 ile uçtu
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/italyanin-enerji-krizine-cozumu-kombiyi-kisin-1060714412.html
İtalya'nın enerji krizine çözümü: 'Kombiyi kısın'
İtalya'nın enerji krizine çözümü: 'Kombiyi kısın'
İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, doğalgaz kıtlığı nedeniyle ülkedeki herkesin ekim ayından itibaren kombileri kısması gerektiğni söyledi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:41+0300
2022-09-02T10:41+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
doğalgaz
kombi
roberto cingolani
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060714133_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_4ed18b541293476c24b3bcd86dd0a1aa.jpg
İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan doğalgaz kıtlığı ve enerji krizine ilişkin yorum yaptı.Dün düzenlenen kabine toplantısında açıklamada bulunan Cingolani, ülkedeki herkesin ekim ayından itibaren kombileri kısması gerektiğini ifade ederek, bu tedbirin enerji tasarrufuna yönelik planın parçası olmasını beklediklerini belirtti.Bakan, daha önce medyada bahsedilen kamu personeli için uzaktan çalışmaya geri dönüş ve mağazalardaki vitrin aydınlatmasına dönük kısıtlamaların henüz söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.Öte yandan Cingolani, okullarda enerjiden tasarruf etmek için öğrencilerin uzaktan eğitime geri dönmesi teklifini reddetti.Ülkede halihazırda kamu binaları ve apartmanlarda merkezi ısıtma kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunuyor.Enerji maliyetlerinin daha da artmasıyla tedbirlerin sıkılaştırılması bekleniyor.Corriere della Sera gazetesine göre Roma'nın planı bu hafta kesinleşecek ve detayları önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanacak kararnameyle belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220901/gazprom-ilk-8-ayda-ihracat-yuzde-374-azaldi-1060689862.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060714133_91:0:1158:800_1920x0_80_0_0_aa3c3d6a59a8e0f5847901970f8e6ac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, doğalgaz, kombi, roberto cingolani
italya, doğalgaz, kombi, roberto cingolani

İtalya'nın enerji krizine çözümü: 'Kombiyi kısın'

10:41 02.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
Abone olTelegram
İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, doğalgaz kıtlığı nedeniyle ülkedeki herkesin ekim ayından itibaren kombileri kısması gerektiğni söyledi.
İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan doğalgaz kıtlığı ve enerji krizine ilişkin yorum yaptı.
Dün düzenlenen kabine toplantısında açıklamada bulunan Cingolani, ülkedeki herkesin ekim ayından itibaren kombileri kısması gerektiğini ifade ederek, bu tedbirin enerji tasarrufuna yönelik planın parçası olmasını beklediklerini belirtti.
Bakan, daha önce medyada bahsedilen kamu personeli için uzaktan çalışmaya geri dönüş ve mağazalardaki vitrin aydınlatmasına dönük kısıtlamaların henüz söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Cingolani, okullarda enerjiden tasarruf etmek için öğrencilerin uzaktan eğitime geri dönmesi teklifini reddetti.
Ülkede halihazırda kamu binaları ve apartmanlarda merkezi ısıtma kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunuyor.
Enerji maliyetlerinin daha da artmasıyla tedbirlerin sıkılaştırılması bekleniyor.
Corriere della Sera gazetesine göre Roma'nın planı bu hafta kesinleşecek ve detayları önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanacak kararnameyle belli olacak.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
EKONOMİ
Gazprom: İlk 8 ayda ihracat yüzde 37.4 azaldı
Dün, 19:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала