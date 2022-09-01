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https://sputniknews.com.tr/20220901/gazprom-ilk-8-ayda-ihracat-yuzde-374-azaldi-1060689862.html
Gazprom: İlk 8 ayda ihracat yüzde 37.4 azaldı
Gazprom: İlk 8 ayda ihracat yüzde 37.4 azaldı
Gazprom, 2022 yılının ilk 8 ayında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışında kalan yabancı ülkelere yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T19:25+0300
2022-09-01T19:26+0300
ekonomi
gazprom
doğalgaz
rusya
ihracat
düşüş
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Rus enerji devi Gazprom'dan yapılan açıklamada "İlk 8 ayda BDT dışı ülkelere ihracat, 82.2 milyar metreküp olarak gerçekleşti, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 37.4 (49.1 milyar metreküp) azaldı" dendi.Gazprom ve Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında Sibiryan'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e yapılan sevkiyatın arttığını da bildiren şirket, günlük sözleşme miktarlarının düzenli olarak aşıldığına dikkat çekti.Gazprom, 2021 sonu itibarıyla BDT dışı ülkelere 185.1 milyar metreküp gaz ihraç etmişti. Bu, tarihteki 4. yüksek ihracat hacmi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220831/gazprom-rusyanin-uzakdogusundan-cine-uzanacak-gaz-boru-hattinin-proje-calismalarina-basladi-1060639839.html
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gazprom, doğalgaz, rusya, ihracat, düşüş
gazprom, doğalgaz, rusya, ihracat, düşüş

Gazprom: İlk 8 ayda ihracat yüzde 37.4 azaldı

19:25 01.09.2022 (güncellendi: 19:26 01.09.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Gazprom, 2022 yılının ilk 8 ayında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışında kalan yabancı ülkelere yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37.4 azaldığını açıkladı.
Rus enerji devi Gazprom'dan yapılan açıklamada "İlk 8 ayda BDT dışı ülkelere ihracat, 82.2 milyar metreküp olarak gerçekleşti, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 37.4 (49.1 milyar metreküp) azaldı" dendi.

Gazprom ve Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli sözleşme kapsamında Sibiryan'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e yapılan sevkiyatın arttığını da bildiren şirket, günlük sözleşme miktarlarının düzenli olarak aşıldığına dikkat çekti.

Gazprom, 2021 sonu itibarıyla BDT dışı ülkelere 185.1 milyar metreküp gaz ihraç etmişti. Bu, tarihteki 4. yüksek ihracat hacmi olmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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