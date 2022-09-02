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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:51+0300
2022-09-02T22:53+0300
türkiye
thk
ünsal ban
türk hava kurumu (thk)
adli işlem
adli kontrol
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma süreciŞüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-thk-universitesi-rektoru-unsal-ban-adliyeye-sevk-edildi-1060728659.html
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thk, ünsal ban, türk hava kurumu (thk), adli işlem, adli kontrol
thk, ünsal ban, türk hava kurumu (thk), adli işlem, adli kontrol

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

22:51 02.09.2022 (güncellendi: 22:53 02.09.2022)
© AAÜnsal Ban
Ünsal Ban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.
Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.
Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.
Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
TÜRKİYE
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
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