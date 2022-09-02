https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-meclis-baskani-kahraman-fatih-altaylidan-sikayetci-oldu-1060736493.html
Eski Meclis Başkanı Kahraman, Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu
Eski Meclis Başkanı Kahraman, Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sunduğu televizyon programı ve internet sitesinde kaleme aldığı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle Fatih Altaylı'dan... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T18:15+0300
2022-09-02T18:15+0300
2022-09-02T18:19+0300
fatih altaylı
politika
ismail kahraman
şikayet
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, gazeteci Fatih Altaylı'nın 29 Ağustos 2022'de yayınlanan televizyon programdaki konuşması ile aynı tarihte internet sitesinde kaleme aldığı yazıya yer verildi.Kahraman'ın Rize'de yaptığı konuşmanın bir bölümünün olduğundan farklı aktarılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülen dilekçede, Altaylı'nın söz konusu televizyon programı ve yazıda Kahraman hakkında tamamen gerçek dışı ifadeler kullandığı belirtildi.Her iki yayında Kahraman'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözlerle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret ve ithamlarda bulunduğu savunulan Altaylı hakkında 'hakaret' suçundan dava açılması talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/ismail-kahramanin-rizedeki-konusmasina-dair-aciklama-konusmanin-bir-bolumu-haberlestirilmistir-1060587545.html
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fatih altaylı, ismail kahraman, şikayet
fatih altaylı, ismail kahraman, şikayet
Eski Meclis Başkanı Kahraman, Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu
18:15 02.09.2022 (güncellendi: 18:19 02.09.2022) Abone ol
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sunduğu televizyon programı ve internet sitesinde kaleme aldığı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, gazeteci Fatih Altaylı'nın 29 Ağustos 2022'de yayınlanan televizyon programdaki konuşması ile aynı tarihte internet sitesinde kaleme aldığı yazıya yer verildi.
Kahraman'ın Rize'de yaptığı konuşmanın bir bölümünün olduğundan farklı aktarılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülen dilekçede, Altaylı'nın söz konusu televizyon programı ve yazıda Kahraman hakkında tamamen gerçek dışı ifadeler kullandığı belirtildi.
Her iki yayında Kahraman'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözlerle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret ve ithamlarda bulunduğu savunulan Altaylı hakkında 'hakaret' suçundan dava açılması talep edildi.