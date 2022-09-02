https://sputniknews.com.tr/20220902/eski-meclis-baskani-kahraman-fatih-altaylidan-sikayetci-oldu-1060736493.html

Eski Meclis Başkanı Kahraman, Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu

Eski Meclis Başkanı Kahraman, Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sunduğu televizyon programı ve internet sitesinde kaleme aldığı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle Fatih Altaylı'dan... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T18:15+0300

2022-09-02T18:15+0300

2022-09-02T18:19+0300

fatih altaylı

politika

ismail kahraman

şikayet

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, gazeteci Fatih Altaylı'nın 29 Ağustos 2022'de yayınlanan televizyon programdaki konuşması ile aynı tarihte internet sitesinde kaleme aldığı yazıya yer verildi.Kahraman'ın Rize'de yaptığı konuşmanın bir bölümünün olduğundan farklı aktarılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülen dilekçede, Altaylı'nın söz konusu televizyon programı ve yazıda Kahraman hakkında tamamen gerçek dışı ifadeler kullandığı belirtildi.Her iki yayında Kahraman'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözlerle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret ve ithamlarda bulunduğu savunulan Altaylı hakkında 'hakaret' suçundan dava açılması talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/ismail-kahramanin-rizedeki-konusmasina-dair-aciklama-konusmanin-bir-bolumu-haberlestirilmistir-1060587545.html

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fatih altaylı, ismail kahraman, şikayet