İsmail Kahraman'ın Rize'deki konuşmasına dair açıklama: Konuşmanın bir bölümü haberleştirilmiştir

"Sayın Kahraman da Rize'deki konuşmasında bu topraklarda 1071 Malazgirt Zaferi ile başlayan zaferlerimizin dökümünü yaptı, saydığı zaferleri 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi ile sonlandırdı, şehit ve gazilerimizi rahmetle andı. Kurtuluş Mücadele'miz esnasında diğer cephelerde ve diğer devletlerle olan savaşlarda şehitler verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Tarihi gerçekleri bilmek ve doğru beyan etmek elzemdir. Tarih bir deniz feneridir; geleceği gösterir, geçmişten dersler aldırır ve yaşanan anı da değerlendirme imkanı sağlar. Sayın Kahraman'ın dedesi Yemen'de, dayısı Sarıkamış'ta şehit olmuştur. Bayrağımızdaki kırmızı renkte payı olan bir aileden gelmiş, ömrü manevi ve milli değerlere hizmet ve bağlılıkla geçmiş bir zatı karalamak veya yanlış tanıtmak vicdanları yaralar, yürekleri kanatır."