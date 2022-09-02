https://sputniknews.com.tr/20220902/arjantinde-kaynagi-bilinmeyen-zaturre-vakalari-3-olu-6-vaka-1060717844.html

Arjantin'de kaynağı bilinmeyen zatürre vakaları: 3 ölü, 6 vaka

Arjantin'de kaynağı bilinmeyen zatürre vakaları: 3 ölü, 6 vaka

Arjantin’de yer alan Tucuman eyaletinde kaynağı bilinmeyen bir zatürre hastalığı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve tespit edilen 6 vakanın karantinada... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:15+0300

2022-09-02T12:15+0300

2022-09-02T12:19+0300

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arjantin

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kovid-19

zatürre

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Arjantin'de gizemli bir zatürre hastalığından can kayıplarının yaşanması endişeye neden oldu.Ülkenin sağlık makamları, hastalık nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin daha enfekte olduğunu söyledi.Vakalar, ülkenin kuzeybatısındaki Tucumán kentinde özel bir hastanede tedavi gören 8 sağlık çalışanı ve bir yoğun bakım hastasından oluşuyor.'Yeni bir virüs'Vakaları üzerinde yapılan Kovid-19, grip ve hantavirüs teslerinin negatif çıkması, yetkililerin durumun yeni bir virüse işaret ettiği şüphesine kapılmasına neden oldu.Tucumán eyaleti sağlık bakanı Luis Medina Ruiz, yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanan 6 kişinin 18 ve 22 Ağustos tarihleri ​​arasında yoğun akciğer enfeksiyonuyla hastaneye geldiklerini ve nefes almada güçlük ve göğüs ağrısı benzeri semtomlar gösterdiklerini vurguladı.Vakalar karantinadaRuiz, şunları söyledi: "Bu hastaların ortak noktası, iki taraflı pnömoni ile şiddetli solunum rahatsızlığı ve Kovid-19’a çok benzeyen X-ray görüntülerindeki benzerlik. Fakat hastaların, 'Kovid-19, soğuk algınlığı, hem A hem de B tipi grip' dahil olmak üzere 30'dan fazla virüs ve bakteri için test edilmiş ve bunların hepsi negatif çıktı. Hastalardan alınan numuneler, daha fazla analiz için Arjantin Ulusal Sağlık Laboratuarları’na gönderildi. Vakaların tedavi gördüğü hastane şu anda karantina altında bulunuyor ve hastaların temaslıları izlenerek izole ediliyor."Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise açıklamasında, alarm durumuna geçmek için henüz erken olduğu ve vakaların yakından izlendiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220830/bilim-insanlari-uyardi-kus-gribi-olumcul-bir-pandemiye-yol-acabilir-1060569323.html

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arjantin, vaka, kovid-19, zatürre