Ankara Büyükşehir Belediyesi: ASKİ suyu maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır
21:11 02.09.2022 (güncellendi: 21:14 02.09.2022)
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
© AP Photo / Steve Helber
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Ankara'da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24,12 TL'dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla suyu 12.47 TL'ye, maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır” açıklamasını yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) su ücretlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kentte su ücretinin maliyetinin yarısı kadar olduğu belirtilen açıklamada, Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) sadece 1 yıllık elektrik giderinin yapılan zamlar sonrası 646 milyon TL’den 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseleceği tahmin edildiği belirtilerek, "Su gelirleri ise 2017 yılında 543 milyon dolar iken 2021 yılında 205 milyon dolara gerilemiştir" ifadeleri kullanıldı.
📣 ANKARA’DA SU ÜCRETİ MALİYETİNİN YARISI KADARDIR— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) September 2, 2022
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'1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24.12 TL’dir'
"Ankara’da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24.12 TL’dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla suyu 12.47 TL’ye, maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır" diye devam edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ayrıca ekonomik açıdan zor günler yaşayan ve sosyal yardım alan ailelerimize 1 m3 suyun fiyatı 1 TL olarak (10 m3’e kadar) ücretlendirilmektedir. Öğrenci evlerinde ise yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır.
Eski dönemde (2005 – 2018) 1 m3 suyun satış fiyatı ortalama 1.6 dolar, yani yaklaşık 30 TL idi. Günümüzde ise 0,68 dolara su ücretlendirmesi yapılmaktadır. Ankara’da su ücretlerine ek artış yapılmamakta, BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA YALNIZCA GÜNCEL EKONOMİK VERİLERİN BELİRLEDİĞİ ÜFE ORANINDA artış yapılmaktadır. ÜFE artışının sebebi ise bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemiz değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımıza 2019 öncesi dönemden çok daha uygun koşullarda su temini sağlanmaktadır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan suyu ucuza satarken bir yandan da yıllarca ihmal edilen mevcut işlerden dolayı yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımlarına devam etmektedir.