https://sputniknews.com.tr/20220902/ankara-buyuksehir-belediyesi-aski-suyu-maliyetinin-yuzde-50-altinda-bir-ucretle-satmaktadir-1060741638.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi: ASKİ suyu maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır

Ankara Büyükşehir Belediyesi: ASKİ suyu maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Ankara'da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24,12 TL'dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T21:11+0300

2022-09-02T21:11+0300

2022-09-02T21:14+0300

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

su

pandemi

aski

ankara su ve kanalizasyon idaresi (aski)

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) su ücretlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Kentte su ücretinin maliyetinin yarısı kadar olduğu belirtilen açıklamada, Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) sadece 1 yıllık elektrik giderinin yapılan zamlar sonrası 646 milyon TL’den 1 milyar 800 milyon TL’ye yükseleceği tahmin edildiği belirtilerek, "Su gelirleri ise 2017 yılında 543 milyon dolar iken 2021 yılında 205 milyon dolara gerilemiştir" ifadeleri kullanıldı.'1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24.12 TL’dir'"Ankara’da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24.12 TL’dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla suyu 12.47 TL’ye, maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır" diye devam edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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ankara büyükşehir belediyesi, su, pandemi, aski, ankara su ve kanalizasyon idaresi (aski)