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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'in herhangi kazanılmış bir yetkisi yok ama yalanlarına devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'in herhangi kazanılmış bir yetkisi yok ama yalanlarına devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
cumhurbaşkanı
ak parti
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ahmet şık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, ahmet şık, chp
recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanı, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, ahmet şık, chp

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'in herhangi kazanılmış bir yetkisi yok ama yalanlarına devam ediyor

13:59 02.09.2022 (güncellendi: 15:06 02.09.2022)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bay Kemal kendisin buğday ambarında sanıyor. Herhangi kazanılmış bir yetkisi yok ama yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinde ne zamandan beri yargı oldunuz da yargı haklarını kullanıyorsunuz? Bu ifadeler neyi getirir. 'Ben yargıyım, hakimim, savcıyım. Valla o gelmiyor. Böyle bir yetkin yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şey bekleyen vatandaşı kandırmaktır bu.
Su paraları nasıl söz verilmişti, şimdi nerelere çıkarıldı. Vatandaş su parası konusunda ciddi sıkıntı içinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi?
Hakimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Siyasi bu hakları kullanmaya sahip değildir.
Her şeyden önce bu zat teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı ve şu anda bu ifadeleri kullanıyor. O da hukuk devleti içinde teröristlerin yaklaşım tarzında. Soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. Kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.
CHP akşam başka sabah başka. Bay Kemal maalesef partisinin içindeki milletvekillerine sahip değil. O da onlar gibi sürekli yalan söylüyor. Kendi milletvekili, kalkıp SİHA'ları terör örgütleri ile mukayese ettiklerini bilmiyor. Gazeteciler de sordular, haberi yok. İnsansız Hava araçları hakkında dersine iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a gitti.
(NATO Komutanlığı'nın 30 Ağustos mesajını silmesi) Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması, Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz.
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