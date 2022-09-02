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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/aliyev-tanap-uzerinden-avrupaya-gaz-sevkiyatini-32-milyar-metrekupe-cikarmayi-planliyoruz-1060745908.html
Aliyev: TANAP üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını 32 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz
Aliyev: TANAP üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını 32 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) 16 milyar metreküp olan kapasitesini iki katına çıkarmayı planladıklarını... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:35+0300
2022-09-02T22:35+0300
avrupa'da enerji krizi
ilham aliyev
tanap
trans anadolu doğal gaz boru hattı projesi (tanap)
doğalgaz
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İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen bir uluslararası forumda konuşan Azeri lider İlham Aliyev, Yunanistan'a kadar uzanan ve Avrupa'ya gaz taşıyan hatlardan biri olan TANAP'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkarmaya yönelik planlarını anlattı.Aliyev, "Avrupa'ya doğalgaz ihracatını iki katına çıkarmak istiyoruz ve bunu başaracağımızdan eminim. Bunun için önemli adımlar atılmalı, siyasi kararlar, teknik önlemler alınmalı ve elbette yatırım yapılmalı" dedi.Azerbaycan'da başlayan TANAP, Hazar Denizi gazını Gürcistan ve Türkiye üzerinden Yunanistan sınırına taşıyor. Yunanistan sınırına ulaşan Azeri gazı, Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) Avrupa ülkelerine taşınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
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ilham aliyev, tanap, trans anadolu doğal gaz boru hattı projesi (tanap), doğalgaz
ilham aliyev, tanap, trans anadolu doğal gaz boru hattı projesi (tanap), doğalgaz

Aliyev: TANAP üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını 32 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz

22:35 02.09.2022
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) 16 milyar metreküp olan kapasitesini iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi.
İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen bir uluslararası forumda konuşan Azeri lider İlham Aliyev, Yunanistan'a kadar uzanan ve Avrupa'ya gaz taşıyan hatlardan biri olan TANAP'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkarmaya yönelik planlarını anlattı.

Aliyev, "Avrupa'ya doğalgaz ihracatını iki katına çıkarmak istiyoruz ve bunu başaracağımızdan eminim. Bunun için önemli adımlar atılmalı, siyasi kararlar, teknik önlemler alınmalı ve elbette yatırım yapılmalı" dedi.

Azerbaycan'da başlayan TANAP, Hazar Denizi gazını Gürcistan ve Türkiye üzerinden Yunanistan sınırına taşıyor. Yunanistan sınırına ulaşan Azeri gazı, Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) Avrupa ülkelerine taşınıyor.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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