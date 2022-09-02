https://sputniknews.com.tr/20220902/aliyev-tanap-uzerinden-avrupaya-gaz-sevkiyatini-32-milyar-metrekupe-cikarmayi-planliyoruz-1060745908.html

Aliyev: TANAP üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını 32 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz

Aliyev: TANAP üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını 32 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) 16 milyar metreküp olan kapasitesini iki katına çıkarmayı planladıklarını... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:35+0300

2022-09-02T22:35+0300

2022-09-02T22:35+0300

avrupa'da enerji krizi

ilham aliyev

tanap

trans anadolu doğal gaz boru hattı projesi (tanap)

doğalgaz

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İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen bir uluslararası forumda konuşan Azeri lider İlham Aliyev, Yunanistan'a kadar uzanan ve Avrupa'ya gaz taşıyan hatlardan biri olan TANAP'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkarmaya yönelik planlarını anlattı.Aliyev, "Avrupa'ya doğalgaz ihracatını iki katına çıkarmak istiyoruz ve bunu başaracağımızdan eminim. Bunun için önemli adımlar atılmalı, siyasi kararlar, teknik önlemler alınmalı ve elbette yatırım yapılmalı" dedi.Azerbaycan'da başlayan TANAP, Hazar Denizi gazını Gürcistan ve Türkiye üzerinden Yunanistan sınırına taşıyor. Yunanistan sınırına ulaşan Azeri gazı, Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) Avrupa ülkelerine taşınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html

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ilham aliyev, tanap, trans anadolu doğal gaz boru hattı projesi (tanap), doğalgaz