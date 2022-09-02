72 yaşındaki paraşütçü 'Dede' 35 yıldır gökyüzünde: En uzun uçtuğu mesafe Antalya'dan Eskişehir'e

© İHA Şimdiye kadar uçtuğu en uzun mesafe 300 kilometre olduğunu vurgulayan Savaş Kıroğlu, “Paraşütle havada uçmak çok güzel bir duygu, denizde balık gibi yüzmek gibi, en kolay sporlardan biri yamaç paraşütçülüğü, dikkat eder kurallara uyarsan bir şey olmaz. Uçarken özgür olduğunu hissediyorsun ve adrenalini yaşıyorsun buda beni mutlu ediyor. Yarışmalarda genellikle 2 ila 3 saat uçuyoruz. Ancak kendimiz uçtuğumuzda 11-12 saat uçtuğumuzda oluyor. En uzun uçtuğum mesafe 300 kilometre, Antalya’dan Eskişehir’e kadar uçtum” dedi.