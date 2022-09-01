https://sputniknews.com.tr/20220901/uysal-umarim-sahte-kabadayilik-icin-icisleri-yerine-sasirip-demokrat-partiyi-hedef-almadiniz-1060675725.html
Uysal: Umarım sahte kabadayılık için İçişleri yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almadınız
Uysal: Umarım sahte kabadayılık için İçişleri yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almadınız
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "DP Genel Başkanı Uysal'ın Afgan ev sahibi, 'Afganistan’dan akrabam gelecek' diyerek evden çıkartmış. Konu ile... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T14:57+0300
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2022-09-01T14:57+0300
politika
zafer partisi
gültekin uysal
demokrat parti (dp)
afgan
göçmen
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yayımladı.Uysal açıklamada, "Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar! Umarım sahte kabadayılık için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır! Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukken sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partinizi peydahlayanlar olmadan ‘Suriyeli sığınmacılar / geçici koruma statüsündekiler’ meselesinde DP olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi / toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili genel başkan yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz" ifadesini kullandı.Uysal şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220901/afganistandan-akrabam-gelecek-diyen-mulk-sahibi-gultekin-uysali-evinden-cikardi-1060656923.html
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zafer partisi, gültekin uysal, demokrat parti (dp), afgan, göçmen
zafer partisi, gültekin uysal, demokrat parti (dp), afgan, göçmen
Uysal: Umarım sahte kabadayılık için İçişleri yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almadınız
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "DP Genel Başkanı Uysal'ın Afgan ev sahibi, 'Afganistan’dan akrabam gelecek' diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar" diyen Zafer Partisi lideri Özdağ'a yanıt verdi. Uysal "Umarım sahte kabadayılık için İçişleri yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almadınız" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yayımladı.
Uysal açıklamada, "Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar! Umarım sahte kabadayılık için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır! Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukken sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partinizi peydahlayanlar olmadan ‘Suriyeli sığınmacılar / geçici koruma statüsündekiler’ meselesinde DP olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi / toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili genel başkan yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz" ifadesini kullandı.
"1. Türk vatandaşlığı satılamaz! 2.Şam rejimi ile diplomatik görüşmelere başlanmalı! 3. AKP’nin yanlış üstü Suriye politikasının bir ‘PKK devletinin’ kurulmasına imkan verdiğini ve yüzyıllardır sıcak denizlere inme hayali olan Rusya’nın Suriye’de kalıcı / komşu bir güç haline geldiğini 4. Her geçen saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl Suriyeli sığınmacılar sorununun demografide, ekonomide, toplumsal ve siyasi hayatta derin ve geri döndürülemez sonuçlar ürettiği gerçeğinden hareketle Suriyelilerin Suriye’ye entegre edilmesi için acil politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini hem şahsi hem kurumsal olarak ifade ettik! Tüm bu söz, politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum. Son olarak sizin yerinizde olsan DP mevzu bahsi olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum!"