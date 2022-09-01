https://sputniknews.com.tr/20220901/uysal-umarim-sahte-kabadayilik-icin-icisleri-yerine-sasirip-demokrat-partiyi-hedef-almadiniz-1060675725.html

Uysal: Umarım sahte kabadayılık için İçişleri yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almadınız

Uysal: Umarım sahte kabadayılık için İçişleri yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almadınız

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "DP Genel Başkanı Uysal'ın Afgan ev sahibi, 'Afganistan’dan akrabam gelecek' diyerek evden çıkartmış. Konu ile... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T14:57+0300

2022-09-01T14:57+0300

2022-09-01T14:57+0300

politika

zafer partisi

gültekin uysal

demokrat parti (dp)

afgan

göçmen

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yayımladı.Uysal açıklamada, "Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar! Umarım sahte kabadayılık için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır! Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukken sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partinizi peydahlayanlar olmadan ‘Suriyeli sığınmacılar / geçici koruma statüsündekiler’ meselesinde DP olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi / toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili genel başkan yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz" ifadesini kullandı.Uysal şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220901/afganistandan-akrabam-gelecek-diyen-mulk-sahibi-gultekin-uysali-evinden-cikardi-1060656923.html

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zafer partisi, gültekin uysal, demokrat parti (dp), afgan, göçmen