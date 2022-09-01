https://sputniknews.com.tr/20220901/afganistandan-akrabam-gelecek-diyen-mulk-sahibi-gultekin-uysali-evinden-cikardi-1060656923.html
'Afganistan'dan akrabam gelecek' diyen mülk sahibi, Gültekin Uysal'ı evinden çıkardı
'Afganistan'dan akrabam gelecek' diyen mülk sahibi, Gültekin Uysal'ı evinden çıkardı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İstanbul'da oturduğu evin sahibi, “Afganistan'dan akrabalarım gelecek” diyerek, evin boşaltılmasını istedi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T06:59+0300
2022-09-01T06:59+0300
2022-09-01T07:00+0300
türkiye
gültekin uysal
afganistan
kiralık ev
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Sözcü’nün haberine göre Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi. “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi.DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.Uysal Sözcü’ye, “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' dedi.
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gültekin uysal, afganistan, kiralık ev
gültekin uysal, afganistan, kiralık ev
'Afganistan'dan akrabam gelecek' diyen mülk sahibi, Gültekin Uysal'ı evinden çıkardı
06:59 01.09.2022 (güncellendi: 07:00 01.09.2022) Abone ol
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İstanbul'da oturduğu evin sahibi, “Afganistan'dan akrabalarım gelecek” diyerek, evin boşaltılmasını istedi.
Sözcü’nün haberine göre
Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.
Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi. “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi.
DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.
Uysal Sözcü’ye, “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' dedi.