https://sputniknews.com.tr/20220901/ulke-tarihinin-rekoru-suudi-arabistanda-46-milyon-amfetamin-hapi-ele-gecirildi-1060667845.html

Ülke tarihinin rekoru: Suudi Arabistan'da 46 milyon amfetamin hapı ele geçirildi

Ülke tarihinin rekoru: Suudi Arabistan'da 46 milyon amfetamin hapı ele geçirildi

Suudi Arabistan'daki yetkililer, bir un sevkiyatında 46 milyon amfetamin hapı ele geçirdiklerini açıkladı. Narkotik Kontrol Genel Müdürlüğü (GDNC), sevkiyatın... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:17+0300

2022-09-01T12:17+0300

2022-09-01T12:17+0300

dünya

captagon

suudi arabistan

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Suudi Arabistan'ın tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu gerçleştirildi. Riyad Kuru Limanı'ndaki bir sevkiyatta 46 milyonu aşkın captagon yazılı hap ele geçirildi. GDNC'den bir sözcü, Riyad'da ele geçirilen 46 milyon 916 bin 480 amfetamin tabletinin Suudi Arabistan Krallığı'na getirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğunu söyledi.Sözcü aynı zamanda, güvenlik personelinin ülkeyi ve vatandaşlarını hedef alan suç şebekelerinin faaliyetleriyle mücadele etmek ve onları engellemekte kararlı olduğunu ve olaya karışan herkesin caydırıcı cezalara çarptırıldığını vurguladı.Ülke, captagon logosunu taşıyan hapların en büyük pazarını oluştuyor. Amfetamin, kafein ve çeşitli maddelerin bir karışımı olan captagon'un Körfez'deki varlıklı gençler arasında en popüler uyuşturuculardan biri olduğu biliniyor. 2021 yılında Foeign Policy adlı gazeteninin bir makalesinde 'can sıkıntısı ve sosyal kısıtlamaların' yanı sıra kolay erişilebilirliğin Suudi Arabistan'da captagon kullanımını artırdığı belirtildi. Aynı uyuşturucunun, Suriye'de savaşanlar tarafından da tüketildiği belirtildi.New Lines Enstitüsü'nün yakın tarihli bir raporuna göre ise Captagon’un küresel ticareti hızla büyüyore geçen yıl tahmini 5.7 milyar dolar değerindeydi.Diğer yandan uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişiler, 2021'den bu yana şiddet içermeyen uyuşturucuyla ilgili suçların infazlarına ilişkin bir moratoryum olmasına rağmen, Suudi Arabistan'ın narkotik yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabilir.

https://sputniknews.com.tr/20220828/rekor-olarak-kayitlara-gecti-istanbul-ambarli-limaninda-123-milyon-adet-captagon-hap-bulundu-1060478907.html

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