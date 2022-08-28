https://sputniknews.com.tr/20220828/rekor-olarak-kayitlara-gecti-istanbul-ambarli-limaninda-123-milyon-adet-captagon-hap-bulundu-1060478907.html

Rekor olarak kayıtlara geçti: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 12.3 milyon adet 'captagon' hap bulundu

Rekor olarak kayıtlara geçti: İstanbul Ambarlı Limanı'nda 12.3 milyon adet 'captagon' hap bulundu

İstanbul Ambarlı Limanı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında toplam 12.3 milyon adet 'captagon' diye tabir edilen... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T00:18+0300

2022-08-28T00:18+0300

2022-08-28T00:18+0300

türkiye

istanbul

zeytinburnu ambarlı liman

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen başarılı baskında 12.3 milyon adet 'captagon' diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.İstanbul Ambarlı Limanı'nda konteynere yapılan baskında 2 ton 91 kilogram ağırlığında toplam 12.3 milyon adet ‘captagon’ diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu organizatörü yabancı uyruklu şahıs ise yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı.Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurtdışına götürülecek olan konteynere operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda konteyner içerisinde 2 ton 91 kilogram ağırlandığı toplam 12.3 milyon adet ‘captagon’ diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir şahıs ise, havalimanından yurtdışına kaçmak isterken yakalandı. Ekiplerin operasyonla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Bugüne kadar yakalanan en fazla miktarTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da Ambarlı Limanında gerçekleştirilen başarılı operasyonda, rekor olarak kayıtlara geçecek 2 ton 91 kilogram ağırlığında 12 milyon 336 bin 900 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu miktar Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon yakalaması olarak kayıtlara geçti.Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da Ambarlı Limanında gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Konuyla ilgili olarak Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince büyük bir hassasiyetle sürdürülen takip neticesinde, uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı. Ayrıca Gümrük Muhafaza ekipleri olayla ilgili olduğu düşünülen ve İstanbul'da bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor.

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istanbul, zeytinburnu ambarlı liman, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu