https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-rezerv-ligin-kalan-haftalarinin-oynanmamasina-karar-verildigini-duyurdu--1060698576.html

TFF, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu

TFF, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T23:11+0300

2022-09-01T23:11+0300

2022-09-01T23:20+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

rezerv

lig

futbol

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgi Bankası"nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-silahi-saldiri-1060687906.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), rezerv, lig, futbol