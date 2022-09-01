https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-rezerv-ligin-kalan-haftalarinin-oynanmamasina-karar-verildigini-duyurdu--1060698576.html
TFF, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu
TFF, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:11+0300
2022-09-01T23:11+0300
2022-09-01T23:20+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
rezerv
lig
futbol
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgi Bankası"nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/tff-binasina-silahi-saldiri-1060687906.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), rezerv, lig, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), rezerv, lig, futbol
TFF, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu
23:11 01.09.2022 (güncellendi: 23:20 01.09.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu .
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgi Bankası"nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.