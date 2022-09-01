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Şanlıurfa'da taciz zanlısına linç girişimi
Şanlıurfa'da taciz zanlısına linç girişimi
Şanlıurfa’da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T00:21+0300
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türkiye
şanlıurfa
taciz
polis
cinsel taciz
linç
linç girişimi
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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddia göre evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna 5 lira veren şahıs, daha sonra taciz etmeye çalıştı. Kızın bağırması üzerine olayı fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak linç etmek istedi.Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şahıs, olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi.Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken kız ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/antalyada-2-kiz-cocuguna-tacizle-suclanan-imam-tutuklandi-1060550432.html
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şanlıurfa, taciz, polis, cinsel taciz, linç, linç girişimi
şanlıurfa, taciz, polis, cinsel taciz, linç, linç girişimi

Şanlıurfa'da taciz zanlısına linç girişimi

00:21 01.09.2022
© İHAŞanlıurfa’da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.
Şanlıurfa’da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA
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Şanlıurfa’da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddia göre evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna 5 lira veren şahıs, daha sonra taciz etmeye çalıştı.
Kızın bağırması üzerine olayı fark eden mahalleli, şahsı yakalayarak linç etmek istedi.
Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şahıs, olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken kız ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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