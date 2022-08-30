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Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğuna tacizle suçlanan imam E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T01:26+0300
2022-08-30T01:33+0300
türkiye
antalya
imam
taciz
çocuk
kumluca
kuran
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Kumluca Müftülüğü, imam E.U.´yu, yaz kurslarına katılan çocuklara Kuran öğretmesi için bir camiye görevlendirdi. DHA'nın haberine göre kursa katılan 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğu 2 Ağustos günü ailelerine imam E.U.´nun kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler konuyu hemen Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Savcılığın talimatı üzerine E.U., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Savcılık itiraz etti, tutuklandıSavcılığın itirazı üzerine E.U., tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.U., mahkemece tutuklanarak Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.‘Görevden uzaklaştırarak, açığa aldık’ Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.´yu İlçe Müftülüğü´ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.´yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır" dedi.
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antalya, imam, taciz, çocuk, kumluca, kuran
antalya, imam, taciz, çocuk, kumluca, kuran

Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı

01:26 30.08.2022 (güncellendi: 01:33 30.08.2022)
© DHAimam fotoğrafı - temsili
imam fotoğrafı - temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© DHA
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğuna tacizle suçlanan imam E.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Kumluca Müftülüğü, imam E.U.´yu, yaz kurslarına katılan çocuklara Kuran öğretmesi için bir camiye görevlendirdi.
DHA'nın haberine göre kursa katılan 7 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğu 2 Ağustos günü ailelerine imam E.U.´nun kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler konuyu hemen Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi.
Savcılığın talimatı üzerine E.U., aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık itiraz etti, tutuklandı

Savcılığın itirazı üzerine E.U., tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.U., mahkemece tutuklanarak Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.

‘Görevden uzaklaştırarak, açığa aldık’

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.´yu İlçe Müftülüğü´ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.´yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır" dedi.
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