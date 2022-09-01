https://sputniknews.com.tr/20220901/putin-gorbacova-hastanede-veda-etti-1060674815.html
Putin, Gorbaçov'a hastanede veda etti
Putin, Gorbaçov'a hastanede veda etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün hayatını kaybeden son SSCB lideri Mihail Gorbaçov'a Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T14:28+0300
2022-09-01T14:28+0300
2022-09-01T14:28+0300
dünya
rusya
vladimir putin
mihail gorbaçov
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Gorbaçov'un naaşına bordo gül buketi bırakıp bir süre yanı başında bekleyen Putin, Sovyet liderin portesine baktı ve saygıyla başını eğdi. Rus lider ardından tabuta dokundu ve haç çıkardı.Rus liderin siyah takım elbise giydiği ve siyah kravat taktığı görüldü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bugün Kaliningrad Bölgesi'ne yapacağı ziyaretten önce hastanede Gorbaçov'la vedalaştığını ve çalışma programı nedeniyle 3 Eylül'deki cenaze törenine katılamayacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/sovyetler-birliginin-son-lideri-mihail-gorbacov-hayatini-kaybetti-1060588326.html
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rusya, vladimir putin, mihail gorbaçov
rusya, vladimir putin, mihail gorbaçov
Putin, Gorbaçov'a hastanede veda etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün hayatını kaybeden son SSCB lideri Mihail Gorbaçov'a Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti.
Gorbaçov'un naaşına bordo gül buketi bırakıp bir süre yanı başında bekleyen Putin, Sovyet liderin portesine baktı ve saygıyla başını eğdi. Rus lider ardından tabuta dokundu ve haç çıkardı.
Rus liderin siyah takım elbise giydiği ve siyah kravat taktığı görüldü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bugün Kaliningrad Bölgesi'ne yapacağı ziyaretten önce hastanede Gorbaçov'la vedalaştığını ve çalışma programı nedeniyle 3 Eylül'deki cenaze törenine katılamayacağını belirtti.