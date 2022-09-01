https://sputniknews.com.tr/20220901/liverpool-newcastle-unitedi-908de-buldugu-golle-devirdi--1060647990.html

Liverpool, Newcastle United'ı 90+8'de bulduğu golle devirdi

Liverpool, Newcastle United'ı 90+8'de bulduğu golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

liverpool

liverpool fc

newcastle united

galibiyet

anfield road stadı

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Anfield Stadı'nda oynanan Liverpool-Newcastle United karşılaşmasında Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Rakibine 61. dakikada Roberto Firmino ve 90+8. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla birlikte ligin 5. haftasında Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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