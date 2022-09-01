https://sputniknews.com.tr/20220901/liverpool-newcastle-unitedi-908de-buldugu-golle-devirdi--1060647990.html
Liverpool, Newcastle United'ı 90+8'de bulduğu golle devirdi
Liverpool, Newcastle United'ı 90+8'de bulduğu golle devirdi
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:14+0300
2022-09-01T01:14+0300
2022-09-01T01:14+0300
spor
liverpool
liverpool fc
newcastle united
galibiyet
anfield road stadı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060648357_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9a44cceb766e0052112d7588a107e130.jpg
Anfield Stadı'nda oynanan Liverpool-Newcastle United karşılaşmasında Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Rakibine 61. dakikada Roberto Firmino ve 90+8. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla birlikte ligin 5. haftasında Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/adana-demirsporun-italyan-forveti-balotelli-siona-transfer-oldu-1060645071.html
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060648357_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_3d0fd2875ec6538d00e7ebe95fdda2d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
liverpool, liverpool fc, newcastle united, galibiyet, anfield road stadı
liverpool, liverpool fc, newcastle united, galibiyet, anfield road stadı
Liverpool, Newcastle United'ı 90+8'de bulduğu golle devirdi
Abone ol
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti.
Anfield Stadı'nda oynanan Liverpool-Newcastle United karşılaşmasında Newcastle, 38. dakikada yeni transferi Alexander Isak'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Rakibine 61. dakikada Roberto Firmino ve 90+8. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle cevap veren Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligin 5. haftasında Liverpool 8 puana ulaştı. İlk yenilgisini yaşayan Newcastle United, 6 puanda kaldı.
West Ham United ile Tottenham arasındaki günün diğer maçı ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.