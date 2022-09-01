https://sputniknews.com.tr/20220901/korkmaz-karaca-kendime-ve-aileme-saygimdan-dolayi-istifayi-gerekli-gordum-1060659752.html

Korkmaz Karaca: Kendime ve aileme saygımdan dolayı istifayı gerekli gördüm

Korkmaz Karaca: Kendime ve aileme saygımdan dolayı istifayı gerekli gördüm

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran Korkmaz Karaca’nın istifasının ardından kendisine, kızının ve eşinin... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T10:35+0300

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türkiye

türkiye

korkmaz karaca

sedat peker

istifa

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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Korkmaz Karaca'nın isminin gündeme gelmesinden kızı ve eşinin çok etkilendiğini söyleyen Öztürk, Karaca’nın eşi ve kızının fotoğrafının altına yapılan yorumları kendisine “Lütfen bu terbiyesizliği de yazın” diyerek gönderdiğini ifade etti. O yorumda, “Bakıyorum da müşterilerini çok iyi ağırlıyorsun. İkramda kusur etmiyorsun” gibi ifadeler yazdığını, diğer yorumları ise aktarmaya 'terbiyesinin yetmediğini' belirten Öztürk, eşinin ve kızının Karaca’dan istifa etmesini istediğini aktardı.Öztürk, istifasından sonra Karaca’nın kendisine, “Benim dokunulmazlığım yok. Kendime ve aileme saygımdan dolayı istifayı gerekli gördüm. Hayatta bazen bir adım geri atılması da gerekiyor. Siyasette böyle gidip-gelmeler olur” dediğini kaydetti.Öztürk devamında da sürece ilişkin şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220831/korkmaz-karacadan-istifa-sonrasi-ilk-aciklama-veremeyecegim-hesabim-yok-1060601416.html

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