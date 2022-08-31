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Korkmaz Karaca'dan istifa sonrası ilk açıklama: 'Veremeyeceğim hesabım yok'
Korkmaz Karaca'dan istifa sonrası ilk açıklama: 'Veremeyeceğim hesabım yok'
Gazeteci Barış Yarkadaş, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Korkmaz Karaca ile görüşmesini aktardı: "Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T08:30+0300
2022-08-31T08:30+0300
politika
barış yarkadaş
korkmaz karaca
istifa
sedat peker
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Gazeteci Barış Yarkadaş, istifasının ardından Karaca ile konuştuğunu belirtti. Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüşmenin detayını şöyle açıkladı:1- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’yı istifa haberi sonrası aradım. Karaca, “İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim” dedi.2 -Korkmaz Karaca’ya Mine Sirenen’le ilgili iddiaları da sordum. Karaca, “Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım” diye konuştu.3- Karaca, son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğunun çok etkilendiğini ve bu yüzden özel sektördeki işine döneceğini belirterek, “Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun enim veremeyeceğim bir hesabım yok.4 - Her gün aynı suçlamalarla uğraşmaktan yoruldum. İstifamı kabul eden Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum “ dedi. Karaca’nın aktardıkları özetle bunlar… Karaca, Erdoğan ve Soylu’ya yakın bir isimdi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/cumhurbaskanligi-ekonomi-politikalari-kurulu-uyesi-korkmaz-karaca-istifa-etti-1060579314.html
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barış yarkadaş, korkmaz karaca, istifa, sedat peker
barış yarkadaş, korkmaz karaca, istifa, sedat peker

Korkmaz Karaca'dan istifa sonrası ilk açıklama: 'Veremeyeceğim hesabım yok'

08:30 31.08.2022
© FotoğrafKorkmaz Karaca
Korkmaz Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Fotoğraf
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Gazeteci Barış Yarkadaş, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Korkmaz Karaca ile görüşmesini aktardı: "Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun benim veremeyeceğim bir hesabım yok."
Gazeteci Barış Yarkadaş, istifasının ardından Karaca ile konuştuğunu belirtti. Yarkadaş, sosyal medya hesabından görüşmenin detayını şöyle açıkladı:
1- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’yı istifa haberi sonrası aradım. Karaca, “İstifa hakkında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sn. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bilgilendirdim. Her ikisine de sonsuz teşekkür ederim” dedi.
2 -Korkmaz Karaca’ya Mine Sirenen’le ilgili iddiaları da sordum. Karaca, “Görüşmediğimizi ve herhangi bir talebim olmadığını kendisi de söylediği halde lince uğruyorum. Sağlığım bozuldu. Kimin elinde hangi bilgi belge varsa savcılığa versin. Devletten ihale almadım” diye konuştu.

3- Karaca, son dönemdeki iddialar yüzünden çocuğunun çok etkilendiğini ve bu yüzden özel sektördeki işine döneceğini belirterek, “Görevimden istifa ettim ama 2023 yolunda hep Sn. Cumhurbaşkanımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu istifa hakkında iddia bulunanlara örnek olsun enim veremeyeceğim bir hesabım yok.
4 - Her gün aynı suçlamalarla uğraşmaktan yoruldum. İstifamı kabul eden Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum “ dedi. Karaca’nın aktardıkları özetle bunlar… Karaca, Erdoğan ve Soylu’ya yakın bir isimdi.
Korkmaz Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti
Dün, 18:37
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