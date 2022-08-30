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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa etti. Korkmaz Karaca istifasını duyurduğu... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T18:37+0300
2022-08-30T18:37+0300
korkmaz karaca
istifa
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi aynı zamanda AK Parti MKYK ÜyesiAK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olan Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle istifa ettiğini duyurdu.Halk TV'de yer alan habere göre Korkmaz Karaca istifa metninde şu ifadelere yer verdi:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum.Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.19 Mart 2022, 22 Mart 2022, 20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim.Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi.Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum.AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim.Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun."
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korkmaz karaca, istifa, cumhurbaşkanlığı
korkmaz karaca, istifa, cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti

18:37 30.08.2022
© FotoğrafKorkmaz Karaca
Korkmaz Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa etti. Korkmaz Karaca istifasını duyurduğu bildirisinde "Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi aynı zamanda AK Parti MKYK Üyesi
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olan Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle istifa ettiğini duyurdu.
Halk TV'de yer alan habere göre Korkmaz Karaca istifa metninde şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum.
Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.
19 Mart 2022, 22 Mart 2022, 20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim.
Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.
Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.
Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi.
Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum.
AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.
Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim.
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun."
© Fotoğraf : Korkmaz Karaca/TwitterKorkmaz Karaca istifa etti
Korkmaz Karaca istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
Korkmaz Karaca istifa etti
© Fotoğraf : Korkmaz Karaca/Twitter
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