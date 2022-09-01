https://sputniknews.com.tr/20220901/kendi-kullandigi-el-arabasinin-altinda-kaldi-burnu-ve-kaburgalari-kirildi-1060659056.html

Kendi kullandığı el arabasının altında kaldı: Burnu ve kaburgaları kırıldı

Kendi kullandığı el arabasının altında kaldı: Burnu ve kaburgaları kırıldı

Bursa'da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen el arabasının altında... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T10:12+0300

2022-09-01T10:12+0300

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yaşam

türkiye

bursa

bici bici

kaza

kaza sebebi

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Bursa'da Yunusemre Mahallesi Yenibağlar sokağı üzerinde araba kullanan F.A., sokağa döneceği sırada 3 tekerlekli bici bici arabasıyla gelen Celal S.'nin aracına çarptı. Çarpışma sonucu seyyar araba Celal S.'nin üzerine devrilirken, otomobilden inen F.A. korku dolu anlar yaşadı. Çevreden genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların yardımıyla arabanın altından çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana Celal S.'nin burnunda ve kaburgalarının bazılarında kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, gözaltına alınan araç sürücü F.A. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html

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türkiye, bursa, bici bici, kaza, kaza sebebi