https://sputniknews.com.tr/20220901/kendi-kullandigi-el-arabasinin-altinda-kaldi-burnu-ve-kaburgalari-kirildi-1060659056.html
Kendi kullandığı el arabasının altında kaldı: Burnu ve kaburgaları kırıldı
Kendi kullandığı el arabasının altında kaldı: Burnu ve kaburgaları kırıldı
Bursa'da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen el arabasının altında... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T10:12+0300
2022-09-01T10:12+0300
2022-09-01T10:17+0300
yaşam
türkiye
bursa
bici bici
kaza
kaza sebebi
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Bursa'da Yunusemre Mahallesi Yenibağlar sokağı üzerinde araba kullanan F.A., sokağa döneceği sırada 3 tekerlekli bici bici arabasıyla gelen Celal S.'nin aracına çarptı. Çarpışma sonucu seyyar araba Celal S.'nin üzerine devrilirken, otomobilden inen F.A. korku dolu anlar yaşadı. Çevreden genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların yardımıyla arabanın altından çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana Celal S.'nin burnunda ve kaburgalarının bazılarında kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, gözaltına alınan araç sürücü F.A. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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türkiye, bursa, bici bici, kaza, kaza sebebi
türkiye, bursa, bici bici, kaza, kaza sebebi
Kendi kullandığı el arabasının altında kaldı: Burnu ve kaburgaları kırıldı
10:12 01.09.2022 (güncellendi: 10:17 01.09.2022) Abone ol
Bursa'da bici bici satan seyyar satıcı el arabasıyla seyir halindeyken, kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla devrilen el arabasının altında kalarak yaralandı. Feci
Bursa'da Yunusemre Mahallesi Yenibağlar sokağı üzerinde araba kullanan F.A., sokağa döneceği sırada 3 tekerlekli bici bici arabasıyla gelen Celal S.'nin aracına çarptı. Çarpışma sonucu seyyar araba Celal S.'nin üzerine devrilirken, otomobilden inen F.A. korku dolu anlar yaşadı.
Çevreden genç kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine geldi. Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların yardımıyla arabanın altından çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınana Celal S.'nin burnunda ve kaburgalarının bazılarında kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, gözaltına alınan araç sürücü F.A. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.