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https://sputniknews.com.tr/20220901/kedisine-eziyet-ettigi-goruntuleri-paylasan-sahis-yakalandi-2-bin-43-lira-idari-para-cezasi-verildi-1060646056.html
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi
İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T00:06+0300
2022-09-01T00:07+0300
türkiye
kedi
hayvana şiddet
idari para cezası
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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/istanbulda--hayvana-siddet-evinde-besledigi-kediyi-bogarak-oldurmeye-calisti-1060551698.html
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kedi, hayvana şiddet, idari para cezası
kedi, hayvana şiddet, idari para cezası

Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi

00:06 01.09.2022 (güncellendi: 00:07 01.09.2022)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW702327Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-AW702327
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İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.
Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.
Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı.
İstanbul Pendik'te, M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şiddet gören kedinin kliniğe alındığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı
30 Ağustos, 02:15
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