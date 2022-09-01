https://sputniknews.com.tr/20220901/kedisine-eziyet-ettigi-goruntuleri-paylasan-sahis-yakalandi-2-bin-43-lira-idari-para-cezasi-verildi-1060646056.html

Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi

Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi

İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T00:06+0300

2022-09-01T00:06+0300

2022-09-01T00:07+0300

türkiye

kedi

hayvana şiddet

idari para cezası

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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/istanbulda--hayvana-siddet-evinde-besledigi-kediyi-bogarak-oldurmeye-calisti-1060551698.html

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kedi, hayvana şiddet, idari para cezası