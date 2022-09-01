https://sputniknews.com.tr/20220901/kedisine-eziyet-ettigi-goruntuleri-paylasan-sahis-yakalandi-2-bin-43-lira-idari-para-cezasi-verildi-1060646056.html
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi
İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T00:06+0300
2022-09-01T00:06+0300
2022-09-01T00:07+0300
türkiye
kedi
hayvana şiddet
idari para cezası
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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/istanbulda--hayvana-siddet-evinde-besledigi-kediyi-bogarak-oldurmeye-calisti-1060551698.html
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kedi, hayvana şiddet, idari para cezası
kedi, hayvana şiddet, idari para cezası
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı: 2 bin 43 lira idari para cezası verildi
00:06 01.09.2022 (güncellendi: 00:07 01.09.2022) Abone ol
İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.
Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.
Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı.