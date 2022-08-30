https://sputniknews.com.tr/20220830/istanbulda--hayvana-siddet-evinde-besledigi-kediyi-bogarak-oldurmeye-calisti-1060551698.html

İstanbul'da hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı

İstanbul'da hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı

İstanbul Pendik'te, M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şiddet gören kedinin kliniğe alındığı belirtildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kedi

istanbul

pendik

yavru kedi

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İstanbul'un Pendik ilçesinde geçen cuma meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.İHA'nın haberine göre Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

türkiye

istanbul

pendik

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kedi, istanbul, pendik, yavru kedi