https://sputniknews.com.tr/20220830/istanbulda--hayvana-siddet-evinde-besledigi-kediyi-bogarak-oldurmeye-calisti-1060551698.html
İstanbul'da hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı
İstanbul'da hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı
İstanbul Pendik'te, M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şiddet gören kedinin kliniğe alındığı belirtildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T02:15+0300
2022-08-30T02:15+0300
2022-08-30T02:18+0300
türkiye
kedi
istanbul
pendik
yavru kedi
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İstanbul'un Pendik ilçesinde geçen cuma meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.İHA'nın haberine göre Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.
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pendik
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kedi, istanbul, pendik, yavru kedi
kedi, istanbul, pendik, yavru kedi
İstanbul'da hayvana şiddet: Evinde beslediği kediyi boğarak öldürmeye çalıştı
02:15 30.08.2022 (güncellendi: 02:18 30.08.2022) Abone ol
İstanbul Pendik'te, M.S.İ. isimli bir kişi, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şiddet gören kedinin kliniğe alındığı belirtildi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde geçen cuma meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.
İHA'nın haberine göre Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı.
Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.