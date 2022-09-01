Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol

© AP Photo / Rui Vieira İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'la mağlup etti. Gol sayısını 9'a yükselten Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.