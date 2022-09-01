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Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'la mağlup etti. Gol sayısını 9'a... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:57+0300
2022-09-01T01:57+0300
spor
ingiltere premier ligi
futbol
city
manchester city
erling haaland
rekor
nottingham forest
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Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı 6-0 yendi.Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.Maçta hat-trick yapan Haaland, ligde şimdiden 9 gole ulaştı. 8'er gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Norveçli oyuncu, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/liverpool-newcastle-unitedi-908de-buldugu-golle-devirdi--1060647990.html
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ingiltere premier ligi, futbol, city, manchester city, erling haaland, rekor, nottingham forest
ingiltere premier ligi, futbol, city, manchester city, erling haaland, rekor, nottingham forest

Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol

01:57 01.09.2022
© AP Photo / Rui Vieiraİngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'la mağlup etti. Gol sayısını 9'a yükselten Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'la mağlup etti. Gol sayısını 9'a yükselten Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0'la mağlup etti. Gol sayısını 9'a yükselten Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Nottingham Forest'ı 6-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.
Maçta hat-trick yapan Haaland, ligde şimdiden 9 gole ulaştı. 8'er gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Norveçli oyuncu, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.
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